Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında vaka sayısı 100 bin kişide 262,11’e yükselen Kocaeli'de bugün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yoğun önlem alındı. Polis ekipleri, kentin birçok noktasında denetim yaptı. Kontrol noktaları oluşturan ekipler, yoldan geçen tüm araçları durdurarak, içerisinde bulunan kişilerin izin belgelerini kontrol etti. D-100 karayolu üzerinde her aracın tek tek kontrol edilmesi nedeniyle yüzlerce metrelik araç kuyrukları oluştu.
03 Nis 2021 - 11:57- Gündem Güncelleme: 03 Nis 2021 - 11:59
Denetimde D-100 karayolunda yoğunluk oluştu
Kocaeli'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polisin, D-100 karayolunda yaptığı denetimde yüzlerce metre araç kuyruğu oluştu.
03 Nis 2021 - 11:57 - Gündem Yazdır
Muhabir Demirören Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.