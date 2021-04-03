Çevre aşığı öğrenciler çalişmalarini uluslararası boyuta taşıyor

İzmit’in proje okullarından Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, çevre duyarlı projesi ile birk kez daha adından söz ettirmeyi başarıdı. Çevre konulu e-twinning projesi kapsamında 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında e-twinning okulu olan Lise’nin İngilizce Öğretmeni Serpil Şeflek öncülüğünde çevre konulu ‘Plant Your Future’ adlı bir e-twinning projesi başlatıldı. Proje ile doğanın korunması konusunda bilinçlenen öğrencilerin çalışmalarını yaygınlaştırarak farkındalığı ve bilinci arttırmak hedefleniyor.

“BU ÇEVRE BİZİM”

Proje hakkında bilgi veren Okul Müdürü Fatih Şenocak, “Nüfusumuzun artması, gelişen sanayinin çevreyi kirletmesi ve yeşil alanların azalması bizi çevre için böyle anlamlı bir proje yapmaya yöneltti. Bu proje sayesinde okul öğrencileri ile ağaç dikip dacha yeşil bir çevre için çalışacağız, doğanın korunması ve yeşil alanların artırılması için farkındalık oluşturacağız. Okulmuzun yürüttüğü bu proje ile hem çevreye hem de öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacağız. Hedefledik, çalıştık ve yaptık. e-Twinning projemizi tüm herkese duyurmak için çalışmaya devam bu çevre bizim” diye konuştu.

“PROJENİN DİLİ İNGİLİZCE”

Öğrencilerin proje etkinliklerini yerine getirirken web 2 araçlarını etkin bir şekilde kullanmaları teknolojiyi kullanma becerilerini de geliştiridğini ifade eden Şenocak, “Bu hedefler doğrultusunda oluşturulan e-twinning projesinin 9’u Türkiye’den 1’i Bulgaristan’dan olmak üzere 10 ortağı bulunuyor. Projenin dili İngilizce olduğu için öğrenciler proje süresince İngilizceyi aktif bir şekilde kullanıyor. Bu da öğrencilerin dil gelişimine büyük ölçüde katkı sağlamaktadır. Projede yabancı ortak bulunduğu için öğrenciler kendi kültürlerini aktarırken diğer ülkenin kültürünü de öğrenme fırsatı buluyor” ifadelerini kullandı.