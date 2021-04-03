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03 Nis 2021 - 12:25- Siyaset G: 03 Nis 2021 - 12:35

Aynur Vergili iddialar hakkında konuştu: “Mücadelemden asla geri dönmeyeceğim”
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Aynur Vergili, bir süre önce aldığı kararla Kadın Politikaları Başkanlığından istifa etmişti. Vergili, söz konusu istifası ile ilgili olarak bazı medya organlarında yayınlanan “İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız’ın kendisini partiden uzaklaştırdığı” şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. İl Başkanı Yıldızın kadın politikaları görevini bırakmasını istemediğini ,  Şanbaz Yıldız ın tüm partili arkadaşlarına ve kendisine bir abi gibi davrandığını,siyasette yol gösterici değerli bir büyüğü olduğunu, kendisine saygı duyduğunu ve abi gibi sevdiğini, Şanbaz Yıldız ın tüm teskilat mensuplarının her daim yanında olduğunu ve yakından ilgili ve  görevi bırakması ile Şahbaz Yıldız ın hiçbir ilgisinin olmadığını, kendisi ile halen partisel bağ ile iletişim halinde olduğunu ve kendisini sevdiğini  dile getiren Vergili, “Benim partimdeki yönetim kurulu üyeliğim devam ediyor, farklı bir görev için mevcut görevimi bıraktım çıkan haberler asılsızdır" dedi.

“MÜCADELEYE DEVAM”

Bir ilçe yöneticisi olarak İYİ Parti’nin Körfez’deki başarısı için mücadele etmeye devam edeceğini kaydeden Aynur Vergili, şöyle konuştu: “Genel başkanımız Meral Akşener’e ve partimize, yerelde ve genelde en büyük desteği Körfez ilçemizden vermek için tüm teşkilat mensuplarımızla birlikte çaba göstereceğiz. Bu bir mücadeledir. Doğruyu yanlışa karşı savunma mücadelesidir. Bizimle birlikte olan tüm İYİ dostlarımıza verdiği büyük bir kurtuluş mücadelesidir” dedi.

# Körfez

03 Nis 2021 - 12:25 - Siyaset

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