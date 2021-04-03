Vali Yavuz'dan vaka artışı uyarısı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz hızla artarak 42 bini geçen vaka sayılarının ardından sosyal medya hesabından vatandaşları uyardı. Vali Yavuz yaptığı paylaşımda "Değerli Kocaelili Kardeşlerim, Kontrollü normalleşmeyi sağlamak için Dinamik Denetim modeli ile salgının yayılım hızını düşürmeye çalışıyoruz. Ancak vaka sayıları artmaya devam ediyor. Lütfen sosyal hareketliliği azaltalım. Misafirlikleri erteleyelim. Size güveniyoruz." ifadelerini kullandı.