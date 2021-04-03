Ford Otosan işçileri ücret kesintilerine tepki gösterdi

Evrensel'in haberine göre, Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında 3-9 Nisan tarihleri arası üretime ara vereceğini duyuran Ford Otosan yönetiminin, çalışılmayan günler için yıllık izinleri kullandırması, yıllık izni olmayan işçilerin ücretlerinden ise kesinti yapmak istemesi tepkilere neden oldu. Bu durumu kabul edilemez olarak değerlendiren işçiler “Şirket pandemi döneminde bile net kârını yüzde 114 artırdı. Bu fabrika bizim emeğimizle bu kadar kâr etmişken, bize 6 gün bakamıyor mu” sözleri ile ücretli izin talebini yinelediler. Ford Otosan yönetimi, Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında parça tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle 3-9 Nisan tarihleri arasında üretime altı gün süreyle ara verileceğini duyurmuştu. Şirket yönetimi tarafından KAP’a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) yapılan açıklamada çalışılmayan günler için işçi ücretlerinde kesinti olup olmayacağına dair bir bilgi yer almazken, fabrikada örgütlü Türk Metal’in konuya dair net bir açıklama yapmaması işçilerin tepkilerine neden oldu. İşçiler fabrika yönetiminin çalışılmayan günler için yıllık izni olan işçilerin yıllık izinlerinin kullandırılmasını, olmayan işçilerinse ücretlerinden yüzde 25’lik bir kesinti yapılmasını istediğini aktardı.

“ÜCRETİMİZİ TAM ALMAZSAK BÜTÇEMİZ SARSILIR”

Üretime ara verilen tarihlerde işçi ücretlerinden bir kesinti olup olmayacağını amirlerine sorduklarını belirten bir işçi “Amirlerin bize söylediği şirketin yıllık izni olanların yıllık izninden kullandırılacak, olmayanların da ücretlerinin yüzde 75’inin ödeneceği şeklinde. Sendikacılar ‘Biz bunu kabul etmedik’ diyorlar, bizi yatıştırmak için de ‘Merak etmeyin ücretsiz izne çıkarılmayacaksınız’ diyorlar. Ücretsiz izin olmayacak amenna sevinelim de neden yıllık izinlerimizden ya da ücretlerimizden kesinti olsun” şeklinde konuşuyor. Fabrikada ortalama işçi ücretlerinin 4 bin lira olduğunu, kendisinin de 10 yıllık bir işçi olmasına rağmen 4 bin 500 lira ücret aldığını aktaran Ford işçisi “Her şey ateş pahası. Bakın Ford’da ben dahil herkesin borcu vardır. Kimisi ev almış, kimisi araba almış, kredi çekmiştir. Kredi kartı patlak olanın haddi hesabı yok. Yani biz 1 ay maaşımızı tam almazsak bütçemiz sarsılır. Her şey ucu ucuna yetişiyor zaten” diye konuştu.

“BUNUN SORUMLUSU BİZ DEĞİLİZ”

Çalışılmayan günler için ücretlerde bir kesinti olup olmayacağının bugün belli olacağını ifade eden başka bir işçi, “Ücretlerimizde bir kesinti olmasını istemiyoruz. Herkesin koşulları ortada. Ben 4 bin lira maaş alıyorum. Kira, faturalar derken 2 bin 500, 3 bin lira sabit masrafım var. Kalan para ile ne yiyelim, ne içelim? İnanır mısınız hanıma kışlık mont bile alamadım. Hanım bütün kış ferace ile idare etti. Şu gün alırız, bugün alırız diye diye kış bitti. Fırınım bozuldu, iki aydır yaptıramadık. Durumumuz bu iken yüzde 25’lik bir kesinti bizi tarumar eder” dedi. 2020 ekim-kasım aylarında salgının ikinci pikinin yaşandığı koşullarda, fabrikada yüzlerce işçi karantinadayken kendilerinin hafta tatili bile olmadan çalıştırıldığını hatırlatan Ford işçisi, “Haftanın 3-4 günü günde en az 10 saat çalıştık biz. İki ay tatil yüzü görmedik, her pazar mesai var dediler. Virüs fabrikada yayılırken biz bu koşullarda çalıştırıldık. Şimdi diyorlar ki ‘Çip yok duracağız.’ Bunun sorumlusu biz miyiz? Biz bu koşullarda çalıştırıldık, Ford Otosan 2020 yılında net kârını yüzde 114 artırdığını açıkladı. Bizlere iki altın verdi, aylarca da onun vergisini ödedik. Şimdi biz salgına rağmen böyle çalışmışken, bu fabrika bizim emeğimizle bu kadar kâr etmişken bize 6 gün bakamıyor mu? Ben bunu kabul etmiyorum, ne yıllık izin, ne ücret kesintisi, yapılması gereken tüm işçilere o 6 gün için tam ücret ödenmesi. Sendika da bunun gereğini yapmalı. Hep diyor ya ‘Biz ürettik, biz kazandırdık, şimdi karşılığını istiyoruz.’ Tam olarak istediğimiz bu” şeklinde konuştu.