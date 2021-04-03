Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları

Ev ve araba hayali kuranlar ile acil nakite ihtiyacı olanlar kredi faizlerini araştırmaya başladı. Bilindiği gibi, bankalar belirli aralıklarla oranları yeniliyor. Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 19'a yükseltmesinin ardından bankalar da faiz oranlarını güncelledi. Biz de Haberler.com olarak bankaların güncel faiz oranlarını sizler için derledik.
İşte bankaların güncel faiz oranları:
AKBANK
İhtiyaç kredisi: 1.64 - 2,13 aralığında
Taşıt kredisi: 1.56 - 1,66 aralığında
Konut kredisi: 1.41
DENİZBANK
İhtiyaç kredisi: 2,23
Taşıt kredisi: 1,79
Konut kredisi: 1,79
GARANTİ BBVA
İhtiyaç kredisi: 1,79 - 2,22 aralığında
Taşıt kredisi: 1,80
Konut kredisi: 1,50 - 1,79 aralığında
ING
İhtiyaç kredisi: 1,64 - 1,69 aralığında
Taşıt kredisi: 1,79
Konut kredisi: 1,49 - 1,69
İŞ BANKASI
İhtiyaç kredisi: 1,60
Taşıt kredisi: 1,50 - 1,60 aralığında
Konut kredisi: 1,45
QNB FİNANS
İhtiyaç kredisi: 1,49
Taşıt kredisi: 1,79
Konut kredisi: 1,74
TEB
İhtiyaç kredisi: 1,60
Taşıt kredisi: 1,95
Konut kredisi: 2,00
YAPI KREDİ
İhtiyaç kredisi: 1,89 - 2,57 aralığında
Taşıt kredisi: 1,69
Konut kredisi: 1,54
HALKBANK
İhtiyaç kredisi: 1,54
Taşıt kredisi: 1,54
Konut kredisi: 1,38
VAKIFBANK
İhtiyaç kredisi: 1,57
Taşıt kredisi: 1,55
Konut kredisi: 1,32
ZİRAAT BANKASI
İhtiyaç kredisi: 1,58
Taşıt kredisi: 1,55
Konut kredisi: 1,32
KUVEYT TÜRK
İhtiyaç kredisi: 1,76
Taşıt kredisi: 1,66
Konut kredisi: 1,64
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.