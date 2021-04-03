Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
03 Nis 2021 - 13:12- Gündem G: 03 Nis 2021 - 13:17

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları

Merkez Bankası'nın geçtiğimiz ay yaptığı faiz hamlesinin ardından en çok merak edilen konulardan bir tanesi de kredi faiz oranları oldu. Konut, taşıt ya da ihtiyaç kredisi çekecekler, araştırma yapıyor. İşte banka banka güncel faiz oranları.

mask

Ev ve araba hayali kuranlar ile acil nakite ihtiyacı olanlar kredi faizlerini araştırmaya başladı. Bilindiği gibi, bankalar belirli aralıklarla oranları yeniliyor. Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 19'a yükseltmesinin ardından bankalar da faiz oranlarını güncelledi. Biz de Haberler.com olarak bankaların güncel faiz oranlarını sizler için derledik.

İşte bankaların güncel faiz oranları:

AKBANK

İhtiyaç kredisi: 1.64 - 2,13 aralığında
Taşıt kredisi: 1.56 - 1,66 aralığında
Konut kredisi: 1.41

DENİZBANK

İhtiyaç kredisi: 2,23
Taşıt kredisi: 1,79
Konut kredisi: 1,79

GARANTİ BBVA

İhtiyaç kredisi: 1,79 - 2,22 aralığında
Taşıt kredisi: 1,80
Konut kredisi: 1,50 - 1,79 aralığında

ING

İhtiyaç kredisi: 1,64 - 1,69 aralığında
Taşıt kredisi: 1,79
Konut kredisi: 1,49 - 1,69

İŞ BANKASI

İhtiyaç kredisi: 1,60
Taşıt kredisi: 1,50 - 1,60 aralığında
Konut kredisi: 1,45

QNB FİNANS

İhtiyaç kredisi: 1,49
Taşıt kredisi: 1,79
Konut kredisi: 1,74

TEB

İhtiyaç kredisi: 1,60
Taşıt kredisi: 1,95
Konut kredisi: 2,00

YAPI KREDİ

İhtiyaç kredisi: 1,89 - 2,57 aralığında
Taşıt kredisi: 1,69
Konut kredisi: 1,54

HALKBANK

İhtiyaç kredisi: 1,54
Taşıt kredisi: 1,54
Konut kredisi: 1,38

VAKIFBANK

İhtiyaç kredisi: 1,57
Taşıt kredisi: 1,55
Konut kredisi: 1,32

ZİRAAT BANKASI

İhtiyaç kredisi: 1,58
Taşıt kredisi: 1,55
Konut kredisi: 1,32

KUVEYT TÜRK

İhtiyaç kredisi: 1,76
Taşıt kredisi: 1,66
Konut kredisi: 1,64

03 Nis 2021 - 13:12 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Başkan Hürriyet’e Azerbaycan’dan teşekkür ziyareti mask
Başkan Hürriyet’e Azerbaycan’dan teşekkür ziyareti
Büyükşehir’den anlamlı Ramazan karşılaması mask
Büyükşehir’den anlamlı Ramazan karşılaması
Büyükşehir’in ev sahipliğindeki şampiyona için geri sayım başladı mask
Büyükşehir’in ev sahipliğindeki şampiyona için geri sayım başladı
Korona verilerindeki artış durdurulamıyor! mask
Korona verilerindeki artış durdurulamıyor!
İzmit'te havanın ısınmasını fırsat bilenler sahillere akın etti mask
İzmit'te havanın ısınmasını fırsat bilenler sahillere akın etti
Hürriyet, "2022 Nikomedya yılı diyeceğiz" mask
Hürriyet, "2022 Nikomedya yılı diyeceğiz"
Anket Gölcük Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit'te kurulan pazarların günü değişti mask
İzmit'te kurulan pazarların günü değişti
2 çocuk annesi kadının cesedi mağarada bulundu mask
2 çocuk annesi kadının cesedi mağarada bulundu
Genç kuaförün üzen ölümü mask
Genç kuaförün üzen ölümü
Çocuklarının gözü önünde eski eşini öldürmüştü! Oğlumun “annem düştü” demesiyle kendime geldim” mask
Çocuklarının gözü önünde eski eşini öldürmüştü! Oğlumun “annem düştü” demesiyle kendime geldim”
19 yaşındaki Emirhan av tüfeği ile inthar etti mask
19 yaşındaki Emirhan av tüfeği ile inthar etti
İkinci el araçlardaki fiyat artışının sebebi için galericilerden şok iddia mask
İkinci el araçlardaki fiyat artışının sebebi için galericilerden şok iddia

GALERİ

Sürücüler ceza yememek için cam filmlerini söktü mask
Sürücüler ceza yememek için cam filmlerini söktü
Nisan ayında Kartepe'de kar sürprizi mask
Nisan ayında Kartepe'de kar sürprizi
Batan balıkçı teknesindeki 3 kişi son anda kurtarıldı mask
Batan balıkçı teknesindeki 3 kişi son anda kurtarıldı
Palet fabrikasında yangın çıktı mask
Palet fabrikasında yangın çıktı
Bir boya sandığı, tek gözü görmeyen baba, 5 kişilik aile... mask
Bir boya sandığı, tek gözü görmeyen baba, 5 kişilik aile...
“Yetkili servis” adı altında dolandırıcılık! 41 gözaltı mask
“Yetkili servis” adı altında dolandırıcılık! 41 gözaltı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL