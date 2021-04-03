03 Nis 2021 - 13:12- Gündem

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları

Merkez Bankası'nın geçtiğimiz ay yaptığı faiz hamlesinin ardından en çok merak edilen konulardan bir tanesi de kredi faiz oranları oldu. Konut, taşıt ya da ihtiyaç kredisi çekecekler, araştırma yapıyor. İşte banka banka güncel faiz oranları.