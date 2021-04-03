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03 Nis 2021 - 13:34- Spor G: 03 Nis 2021 - 13:35

Akçay: 1-2 değişikliğimiz daha olacak

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Play-Off için hazırladığı takıma 1-2 dokunuş daha gerçekleştireceğini ifade etti. KAZANMAK ÖNEMLİYDİ...

Erdem ÖVÜÇ
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Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Play-Off için hazırladığı takıma 1-2 dokunuş daha gerçekleştireceğini ifade etti.

KAZANMAK ÖNEMLİYDİ

Kahramanmaraşspor galibiyetinin önemine vurgu yaparak sözlerine başlayan Mustafa Reşit Akçay şu şekilde konuştu: Bu tip maçlar, ligin boyu azaldıkça daha zor geçer, stres ve baskı ele geçirir. O maçlardan biriydi. İlk yarı oyunumuzu oynayamadık. Ancak ikinci yarı daha derli toplu oynayarak sonucu da almış olduk. İkinci yarıdaki oyundan memnunuz. Bu dönemlerde galip gelmek, oyun kalitesinden daha çok kazanmak bizim için çok daha önemli.

TAKIMIN YAPISI DEĞİŞECEK

Bu galibiyet ile Play-Off için önemli bir avantaj elde ettik. Şimdi bunu sürdürmemiz, ligin sonuna kadar Play-Off şansını elimizde tutmamız gerekiyor. Allah'ın izniyle bunu başarmak için takımımızın gücü var. Yavaş yavaş tecrübeli oyuncularımızın performanslarının gelişmiş olması onları kullanmamız ve sahaya sürmemiz açısından önemliydi. Şu andan itibaren belki 1-2 değişiklik daha olacak. Fiziksel olarak hazır olmayan oyuncularımızı bekliyoruz. Onlar da geldiği zaman takımın yapısı biraz daha değişebilir. Anlayışımız ve camiamıza olan hizmet ile camianın ihtiyaçlarını biliyoruz. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz.

03 Nis 2021 - 13:34 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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