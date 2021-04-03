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03 Nis 2021 - 13:55- Spor G: 03 Nis 2021 - 13:57

Söğüt’ten dev spor hamlesi!

Erdem ÖVÜÇ
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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, sadece bu dönem 6’ya yakın yeni spor tesisini hayata geçireceklerini belirtti. “Projeleri hazır, tek tek ihaleye çıkacağız” diyen Söğüt, ilçe genelindeki amatör spor kulüplerine yapılacak yardımları da belirledi.

İŞTE AMATÖR KULÜPLERE DAĞITILACAK PARALAR

Körfez Belediyesi, 2021 yılında da ilçedeki amatör spor kulüplerine desteğini sürdürecek. Kulüplere yapılacak maddi yardımlarla ilgili olarak Körfez Belediye Meclisi’nde görüşülen madde, oy çokluğuyla kabul edildi. Bu yıl ilçe genelinde; Bölgesel Amatör  Lig’deki kulüplere 40’ar bin, Süper Amatör Lig’de yer alacak kulüplere 24’er bin, 1. Amatör Lig’deki kulüplere 19’ar bin ve 2. Amatör Lig’deki kulüplere 12 bin 300’er TL, diğer spor dallarında mücadele eden kulüplere de 9’ar bin TL yardım yapılmasına karar verildi.

KULÜPLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ

Nisan ayı meclis toplantısında görüşülen madde sonrasında konuşan Başkan Şener Söğüt, “Dün olduğu gibi ilçemizdeki amatör kulüplerimize bu yıl da yardımımızı sürdüreceğiz” dedi. Başkan Söğüt, “Keşke bu rakamları biraz daha arttırabilsek. Ama yasal ve hukuki olarak bu mümkün değil. Bizde ne yapıyoruz? Gerek tesis olsun gerekse lojistik olsun kulüplerimizin her zaman yanında yer alıyoruz.

BOL BOL YATIRIM YAPACAĞIZ

2021 yılı bir anlamda spora yatırım yılımız olacak. Şu an 6’a yakın Körfez’in değişik bölgelerinde projelerimiz var. Projeleri tamamladık ve tek tek ihaleye çıkacağız. En önemlisi Güney Mahallesi’nde yapacağımız Spor Kompleksi ve Gençlik Merkezi. 30 milyon TL’lik bir yatırım. 20 milyon TL’sini bakanlık karşılayacak. 1.100 seyirci kapasiteli salon dışında 4 tanede bireysel sporların yapılabileceği salon olacak.

6 TESİSİN TOPLAM MALİYETİ 50 MİLYON

Cidden bu dönem Körfez’de spora en fazla yatırımın yapılacağı dönem olacak.Diğer tesislerimizle de yaklaşık 50 milyon TL’lik bir yatırım yapmış olacağız. Amacımız gençlerimizi sporla buluşturmak. Bu sayede onları kötü alışkanlıklardan da korumuş olacağız” ifadelerini kullandı. Başkan Şener Söğüt daha sonra yapılan diğer spor yatırımları ile ilgili bilgiler verdi.
# yardım, Körfez

03 Nis 2021 - 13:55 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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