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03 Nis 2021 - 15:44- Gündem G: 03 Nis 2021 - 15:48

Kayalıklarda cesedi bulunan kadının otopsi işlemleri tamamlandı

İzmit'te eşine babasının evine gideceğini söyleyerek evden ayrıldıktan sonra deniz kıyısındaki bir mağarada cesedi bulunan 39 yaşındaki kadının cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.
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Olay, dün akşam saatlerinde  Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Mahallesi Karadeniz kıyısında bulunan Kartal kayalıkları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kayalıklar mevkiinde bir kadın ayakkabısı ve bir kadına ait o çanta bulan vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Melek Aslan (39) isimli bir kadına ait kimlik olduğu görüldü. İzmit ilçesinde yaşadığı belirlenen kadının eşine telefonla ulaşan ekipler, Aslan’ın babasının evine gitmek için evinden ayrıldığını öğrendi.

Daha sonra bölgeye Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı, olay yeri inceleme, jandarma suç araştırma timi (JASAT), köpek timi ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden ekipler, kayalıklar bölgesinde arama ve kurtarma çalışması başlattı. Ekipler tarafından Melek Aslan’ın çantası ve ayakkabısının bulunduğu kayalıkların altındaki deniz kıyısında arama çalışması yapıldı. Yapılan çalışmalarda Aslan’ın cansız bedeni, çantası ve ayakkabılarının bulunduğu kayalıkların alt kısmında bulunan bir mağara içerisinde bulundu.

CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından Aslan’ın cenazesi bulunduğu mağara içerisinde çıkartıldı. Aslan’ın cenazesi daha sonra Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Morgda yapılan otopsi incelemelerinin ardından Melek Aslan’ın cenazesi, Kocaeli Kent Mezarlığına getirildi. Burada yapılan işlemlerinin sonrasında ailesine teslim edilen Aslan’ın cenazesi, İzmit ilçesi Yassıbağ Mahallesi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. İzmit ilçesinde yaşayan Melek Aslan’ın evli ve 2 kız çocuğunun olduğu öğrenildi.

# Kocaeli, İzmit, yardım

03 Nis 2021 - 15:44 - Gündem

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