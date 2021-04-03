Hürriyet yıkım yerinde tepki gösterdi! “Vahşice bir yıkım”

İzmit Sabri Yalım Parkında bulunan ve 1. derece tarihi eser olarak değerlendirilen eski tekel duvarı bu sabah büyükşehir belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. Geçtiğimiz yıl gündeme gelen duvar ile ilgili İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ekim ayı meclis toplantısında konuyu gündeme getirerek duvar ile ilgili belediyenin hazırladığı bir proje olduğunu ifade etmişti. Yıkıma karşı olan Hürriyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a seslenerek, “Tarihi duvarı yıkmayalım yaşatalım” çağrısında bulunmuştu.

HATIRA TUĞLA ALDILAR

İzmit Belediyesi tarafından değerlendirilecek olan alan sokağa çıkma yasağının olduğu gün yıkıldı. Dayanıksız ve tehlike oluşturuyor denilen duvarın yıkım işlemi saatlerce sürdü. Duvarın yıkıldığı haberini alan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan, moloz yığınına dönen eski tekel binası önüne geldi. Hafriyat çalışmalarının önünde açıklama yapan Hürriyet, “Böylesine vahşi bir yıkıma gerek yoktu” ifadelerini kullandı. Hürriyet’in açıklama yaptığı esnada makineler çalışmaya devam etti. Hürriyet’in açıklaması sırasında CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, Meclis Üyesi Çetin Sarıca ve Basın Danışma Cem Şakaoğlu da hazır bulundu. Alandan tuğlalar alan Hürriyet, belediyede anı olarak saklayacaklarını ifade etti.

“GÜÇLENDİRİLMESİ MÜMKÜNDÜ”

Yıkım esnasında açıklama yapan Başkan Hürriyet, “Sevgili İzmitliler bugün üzgünüz. Daha önce de defalarca dile getirdiğimiz, deprem de görmesine rağmen bir tuğlası bile düşmemiş, kentin hafızası sayılabilecek bir duvar. Kültürel anlamda da bir simge. Güçlendirilmesi mümkündü. Etrafına cam ekleyerek çok güzel bir sosyal alan kazandırabiliriz diye düşünmüştük. Burası kentin en merkezi, en yeşil alanı. Burası tekel binasıydı. Geçmiş dönemde çok şey ifade ediyor. Oradan kalan tek duvardı. Sağlamlığı konusunda farklı görüşler vardı ama deprem görmesine rağmen hiçbir şey olmadı” şeklinde konuştu.

“BİZE HABER BİLE VERİLMEDİ”

Sözlerinin devamında Hürriyet, “Böylesine vahşice yıkmak yerine, haberimiz olmadan, hiçbir şey söylemeden yıkmak yerine çok daha düzenli bir şekilde alınabilirdi. Paldur kültür dozer sokulmuş . Daha önce konuyu gündeme getirmiştik. Çalışmış olduğumuz bir proje vardı. Ne yazık ki ülkemizde tarihi değerler korunmuyor. Güçlendirme konuşulmadan yıkıldı. Belki sonra yıkım kararı alınabilirdi ama yıkım böyle olmamalıydı. Tam da belediyemizin önü, haber bile verilmedi. 18 yıldır yıkılmayan şey neden birde bire yıkılıyor” dedi.

“SORGULANMASI GEREKEN BİR YIKIM”

Yıkmak hiçbir zaman çözüm değildir diyen Hürriyet, “Korumak lazımdı. Yıkılacaksa bile daha düzgün bir şekilde yapılmalıydı. Koruma kuruluna yapılan baskıları da biliyoruz. Koruma Kurulunun 18 yıldır yıkılmayan yeri neden alelacele yıktığı sorgulanması gereken bir şey. Hala tuğlaların üzerinde o dönemin üreticisinin ismi yazıyor. Paşabahçe ismi yazılıyor. Biz de belediyemizde hatıra olarak saklamak için birkaçını alacağız. İtirazlarımızı resmi olarak yapmıştık. Hiçbir itirazımız ve projemiz değer bulmadı. Bunun için üzgünüz. Burası sadece bir duvar değil. Burada bir tarih, yaşanmışlık vardı” ifadelerini kullandı.

“ALTINDA BAŞKA BİR NEDEN ARAMIYOR DEĞİLİM”

Yıkım şeklinin her zamanki politika olduğunu ifade eden Başkan Hürriyet, “Her zamanki politika, önce bakımsız bırakılıyor ondan sonra oldubittiye getirilerek yıkılıyor. Keşke zamanında daha hassas olunsaymış. 18 yıldır bir taşı oynamamış. Yazık oldu. Burası aynı zamanda sivil toplum örgütlerinin toplanma yeri. Ben bunun altında başka bir neden de aramıyor değilim ama kimsenin de günahını almayayım. Burası sendikaların, demokratik mücadele veren bütün kitlelerin önemli bir alanıydı. Burası önemli bir toplanma alanı. Böylesine vahşi bir yıkıma gerek yoktu. Akıl akıldan üstündür. Ne yazık ki sözlerimiz de projemiz de değer bulunmadı. Üzgünüz. Risk varsa çözümü de muhakkak vardır. Burası tescilli bir alan” dedi.