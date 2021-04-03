Hürriyet'e tepki! “İYİ Parti olmasa siz o koltukta oturamazdınız"

Geçtiğimiz gün İzmit Belediyesi AV. Fatma Kaplan Hürriyet tarafından düzenlenen “Kültür ve Sanat Kenti İzmit” lansmanı yapıldı. Programa Hürriyet’in yanı sıra birçok konuk ve İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz de katıldı. İzmit Belediyesi’nin protokolde İYİ Parti İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz’in isminin yer almaması İYİ Partilileri kızdırdı. Konuyla ilgili İYİ Parti İzmit İlçe Başkan Yardımcısı Yasemin Met, “İYİ Parti olmasa siz o koltukta oturamazdınız. Sayın Fatma Kaplan Hürriyet” dedi.

“GEREKLİ UYARI BEKLİYORUZ”

Yasemin Met açıklamalarının devamında ise, “ Sayın Başkan özel kaleminizin acilen protokol kaidelerini tekrar gözden geçirmesini bekliyoruz. Dün gece gerçekleştirdiğiniz İzmit Kültür Sanat Başlıyor programına bizzat davet ettiğiniz İYİ Parti İl Başkanlığımızı maalesef yine protokol listesinde unuttunuz. Daha önce de yapılan bu hareketi İl Başkanımızın affetmesine rağmen aynı hatanın tekrarlanması hakkınızdaki samimi düşüncelerimizin değişmesine sebep olmuştur. Sayın Başkan unutmayın ki İYİ Parti Teşkilatları her daim yanınızda olmuştur. Şimdi İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı olarak partimize yapılan bu hakaretin telafi edilmesi ve buna sebep olanların (affedilmesine rağmen) hakkında gerekli uyarının yapılmasını bekliyoruz” dedi.