Hürriyet'e tepki! “İYİ Parti olmasa siz o koltukta oturamazdınız"

Geçtiğimiz gün İzmit Belediyesi AV. Fatma Kaplan Hürriyet tarafından düzenlenen “Kültür ve Sanat Kenti İzmit” lansmanı yapıldı. Programa Hürriyet’in yanı sıra birçok konuk ve İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz de katıldı. İzmit Belediyesi’nin protokolde İYİ Parti İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz’in isminin yer almaması İYİ Partilileri kızdırdı. Konuyla ilgili İYİ Parti İzmit İlçe Başkan Yardımcısı Yasemin Met, “İYİ Parti olmasa siz o koltukta oturamazdınız. Sayın Fatma Kaplan Hürriyet” dedi.
“GEREKLİ UYARI BEKLİYORUZ”
Yasemin Met açıklamalarının devamında ise, “ Sayın Başkan özel kaleminizin acilen protokol kaidelerini tekrar gözden geçirmesini bekliyoruz. Dün gece gerçekleştirdiğiniz İzmit Kültür Sanat Başlıyor programına bizzat davet ettiğiniz İYİ Parti İl Başkanlığımızı maalesef yine protokol listesinde unuttunuz. Daha önce de yapılan bu hareketi İl Başkanımızın affetmesine rağmen aynı hatanın tekrarlanması hakkınızdaki samimi düşüncelerimizin değişmesine sebep olmuştur. Sayın Başkan unutmayın ki İYİ Parti Teşkilatları her daim yanınızda olmuştur. Şimdi İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı olarak partimize yapılan bu hakaretin telafi edilmesi ve buna sebep olanların (affedilmesine rağmen) hakkında gerekli uyarının yapılmasını bekliyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Sena Albaraç - Fatma Hürriyet kaplan hanıma tebrikler demekki oda pelin filiz çoşturun gerçek kişiliğini anladı yanından uzaklaştrdı valla zararın neresinden dönülse kardır pelin hanı mın fatma hanuma kardan çok zararı olur
İzmit - Birde hdp
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.