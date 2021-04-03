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03 Nis 2021 - 17:00- Gündem G: 03 Nis 2021 - 17:14

Duygu Çakmak gazetemize verdiği sözü tuttu! Miss Europe 2021'de taç taktı

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlenen “Miss Europe 2021 güzellik yarışmasında Türk güzeli İzmitli Duygu Çakmak üçüncü oldu. Gazetemize açıklamada bulunan Çakmak, "Gitmeden önce söz verdim size, ikinci röportajımız tacımla birlikte olacak diye ve sözümü tuttum" dedi.

Serkan Üldeş
Serkan Üldeş Tüm Haberleri
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Fashion TV Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat ve ünlü koreograf Ferhan Aral'ın geçen yıl İstanbul’da düzenlediği “Miss and Mr. Fashion TV” yarışmasında derece alan İzmitli Duygu Çakmak, Lübnan'da düzenlenen “Miss Europe 2021” güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etmeye hak kazanmıştı.

TACINI TAKTI

Otuz yedi farklı ülke güzeli “Miss Europe 2021” tacı için Beyrut’ta Lancaster Eden Bay Hotel’de önceki gece düzenlen finalde podyuma çıktılar. Dünyaca ünlü TV kanalı CNBC tarafından tüm Arap dünyası ülkelerinde canlı yayınlanan yarışmanın finalini milyonlarca kişi izledi. Fransa güzeli Louan Vecchia kraliçe unvanı alarak birincilik tacını giydiği gecede, Romanya güzeli Anna Maria Babau ikinci güzel seçilirken, Türkiye’yi temsil eden Duygu Çakmak ise “Miss Europe 2021” üçüncü güzeli seçilerek taç giydiler.

"O TACI ÇOK İSTİYORUM"

On gün önce yarışmanın Beyrut’daki kampına katıldığı gün “Lübnan’a taç giymek için geldim. O tacı çok istiyorum” diyerek iddialı olduğunu gösteren Duygu Çakmak, yarışma sonrası yaptığı açıklamada “Burada ülkemi en iyi şekilde temsil ettim. Herkesin ilgi odağı oldum ve çok sevildim. Birinci olmayı çok istedim ama olmadı. Yine de Türkiye’ye başımda üçüncülük tacı ile dönüyorum. Çok sevinçliyim ve mutluyum” dedi. Yarışmada final gecesi güzelliği ile bol alkış alan Duygu Çakmak’ın podyumda giydiği ulusal köstüm ise modacı Pınar Bent’e ait.

"İKİNCİ RÖPORTAJIMIZ TACIMLA"

Gazetemize konuşan Çakmak, "Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim, Kocaeli Gazetesi'ne gitmeden önce çok güzel bir röportaj gerçekleştirmiştik ve gitmeden önce ikinci röportajımızı tacımla birlikte yapacağım dedimştim, sözümü tuttum ve İzmit'e gelir gelmez röportajımızı gerçekleştiriceğiz" ifadelerini kullandı.

# Kocaeli, İzmit, İstanbul, destek

03 Nis 2021 - 17:00 - Gündem

Muhabir Serkan Üldeş

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