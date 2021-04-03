Kocaelispor yalnız kalmıyor

Kocaelispor’un Kahramanmaraşspor ile deplasmanda oynadığı ve 2-0 kazandığı maçı İzmitli gurbetçilerimiz de izledi. Kahramanmaraş’ta yaşayan eski voleybolcu, genç iş insanı Ferdi Pınar ve eş durumundan ötürü geçici görevle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Spor Dairesi’nde çalışan Yalçın Uzuner deplasmandaki maçı izleyenler arasındaydı. Uzuner’in 3 yaşındaki oğlu Ömer de babası ile birlikte mücadeleyi takip etti.

CAN DEDE VE MERCAN DA İZLEDİ

Kocaelispor’u yaşadıkları şehirde izlemenin büyük bir mutluluk ve gurur olduğunu dile getiren Ferdi Pınar ve Yalçın Uzuner özel bir günü geride bıraktıklarını dile getirdiler. Ferdi Pınar, Kocaelispor’un 1-1 berabere kaldığı Şanlıurfaspor ve 3-2 kaybedilen Gaziantep Futbol Kulübü Türkiye Kupası maçlarını da deplasmanda izlemişti. Öte yandan “Can Dede” olarak bilinen fanatik Kocaelisporlu Ahmet Aydın ve Şanlıurfa’da yaşayan Fikret Mercan da Kahramanmaraş’a gelerek takımı yalnız bırakmadı.