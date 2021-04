Güney’den Hürriyet’e Sefa Sirmen yönlendirmesi!

BELSA Plaza önünde bulunan Tarihi tekel binası kalıntısı sokağa çıkma yasağının olduğu gün Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. Tarihi duvarın yıkım haberini alan İzmit Belediye Başkanı Fatma kaplan Hürriyet, alana giderek açıklamalarda bulundu. Hürriyet yıkım için “Vahşice bir yıkım” ifadelerini kullandı. Yıkım sonrası tekel binası tuğlalarından birkaç adet alan Başkan Hürriyet, tuğlaların hatıra olarak saklanacağını ifade etti. Tekel binasının yıkılması ile birlikte kentte yeni bir tartışma başladı. AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, Hürriyet’in yıkım alanına gitmesi ile ilgili jet hızında açıklama yaptı. Güney açıklamasında Hürriyet’i dönemin İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı Sefa Sirmen’e yönlendirerek, “Hesap soracaksınız kendisine sorun” ifadelerini kullandı.

“İŞ YAPANI ENGELLEMEYİN”

İş yapmıyorsunuz bari yapanı engellemeyin diyen AKP İlçe Başkanı Ali Güney, “ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit’e değer katacak, şehrin marka değerini yükseltecek Yürüyüş Yolu Projesi kapsamında bugün Sabri Yalım Parkı içinde kalan eski tekel deposu kalıntısı duvarın yıkımı nedeniyle ortalığı ayağa kaldıran İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e çağrımdır: İş yapmıyorsunuz, bari iş yapanı engellemeyin” dedi.

“SEFA SİRMEN GEREKLİ BİLGİLERİ VERSİN”

Yıkım öncesi tüm görüşmelerin yapıldığını ifade eden Güney, “1960’lı yıllarda inşa edilen binanın “gizemli” yangın sonrası geriye kalan bu duvarının sağlıksız olduğu, her an yıkılıp can kaybı ya da yaralanmalara neden olabileceği tespit edilmiş, faydadan çok çevreye zarar getireceği anlaşılmış ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yetki alanında yıkımı yapılmış. Tekel binasının molozları arasından topladığınız o tuğlalara gelince; Üniversite çağında geldiğiniz İzmit’in tarihini bilemeyeceğinizi düşünerek diyorum ki, o tuğlaları Sayın Sefa Sirmen’e götürün, 1994’teki o “gizemli” yangınla ilgili size gerekli bilgileri versin. Hesap soracaksanız da kendisine sorun” şeklinde konuştu.