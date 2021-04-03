Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
03 Nis 2021 - 18:01- Gündem G: 03 Nis 2021 - 18:06

Güney’den Hürriyet’e Sefa Sirmen yönlendirmesi!

Büyükşehir belediyesi tarafından tarihi tekel binası kalıntısının yıkılması sonrası İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in olay yerine gitmesi ile ilgili açıklama yapan AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, Hürriyet’i dönemin belediye başkanı Sefa Sirmen’e yönlendirdi
mask

BELSA Plaza önünde bulunan Tarihi tekel binası kalıntısı sokağa çıkma yasağının olduğu gün Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. Tarihi duvarın yıkım haberini alan İzmit Belediye Başkanı Fatma kaplan Hürriyet, alana giderek açıklamalarda bulundu. Hürriyet yıkım için “Vahşice bir yıkım” ifadelerini kullandı. Yıkım sonrası tekel binası tuğlalarından birkaç adet alan Başkan Hürriyet, tuğlaların hatıra olarak saklanacağını ifade etti. Tekel binasının yıkılması ile birlikte kentte yeni bir tartışma başladı. AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, Hürriyet’in yıkım alanına gitmesi ile ilgili jet hızında açıklama yaptı. Güney açıklamasında Hürriyet’i dönemin İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı Sefa Sirmen’e yönlendirerek, “Hesap soracaksınız kendisine sorun” ifadelerini kullandı.

“İŞ YAPANI ENGELLEMEYİN”

İş yapmıyorsunuz bari yapanı engellemeyin diyen AKP İlçe Başkanı Ali Güney, “ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit’e değer katacak, şehrin marka değerini yükseltecek Yürüyüş Yolu Projesi kapsamında bugün Sabri Yalım Parkı içinde kalan eski tekel deposu kalıntısı duvarın yıkımı nedeniyle ortalığı ayağa kaldıran İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e çağrımdır: İş yapmıyorsunuz, bari iş yapanı engellemeyin” dedi.

“SEFA SİRMEN GEREKLİ BİLGİLERİ VERSİN”

Yıkım öncesi tüm görüşmelerin yapıldığını ifade eden Güney, “1960’lı yıllarda inşa edilen binanın “gizemli” yangın sonrası geriye kalan bu duvarının sağlıksız olduğu, her an yıkılıp can kaybı ya da yaralanmalara neden olabileceği tespit edilmiş, faydadan çok çevreye zarar getireceği anlaşılmış ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yetki alanında yıkımı yapılmış. Tekel binasının molozları arasından topladığınız o tuğlalara gelince;  Üniversite çağında geldiğiniz İzmit’in tarihini bilemeyeceğinizi düşünerek diyorum ki, o tuğlaları Sayın Sefa Sirmen’e götürün, 1994’teki o “gizemli” yangınla ilgili size gerekli bilgileri versin. Hesap soracaksanız da kendisine sorun” şeklinde konuştu.

# Kocaeli, İzmit, Büyükşehir

03 Nis 2021 - 18:01 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Öz İzmitli - Bu çizgi bıyıklı yakışıklı çocuk. Konuşmak dışında ne iş yapar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Nisan 18:25
01

Murat Usta - Yahu 20 yıldır iktidarsınız araştırsaydınız kimin yaktığını..?

Ali güney, sen kendi memketin olan Geyve'de şehir meydanından kaldırılan ATATÜRK Heykelinin hesabını sor.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Nisan 18:23

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Sağlık çalışanlarından Başkan Hürriyet’e özel beste mask
Sağlık çalışanlarından Başkan Hürriyet’e özel beste
Sağlık çalışanlarından Başkan Hürriyet’e özel beste mask
Sağlık çalışanlarından Başkan Hürriyet’e özel beste
Vali Yavuz'dan vaka artışı uyarısı mask
Vali Yavuz'dan vaka artışı uyarısı
Çevre aşığı öğrenciler çalişmalarini uluslararası boyuta taşıyor mask
Çevre aşığı öğrenciler çalişmalarini uluslararası boyuta taşıyor
Başkan Hürriyet’e Azerbaycan’dan teşekkür ziyareti mask
Başkan Hürriyet’e Azerbaycan’dan teşekkür ziyareti
Büyükşehir’den anlamlı Ramazan karşılaması mask
Büyükşehir’den anlamlı Ramazan karşılaması
Anket Gölcük Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit'te kurulan pazarların günü değişti mask
İzmit'te kurulan pazarların günü değişti
2 çocuk annesi kadının cesedi mağarada bulundu mask
2 çocuk annesi kadının cesedi mağarada bulundu
Genç kuaförün üzen ölümü mask
Genç kuaförün üzen ölümü
Çocuklarının gözü önünde eski eşini öldürmüştü! Oğlumun “annem düştü” demesiyle kendime geldim” mask
Çocuklarının gözü önünde eski eşini öldürmüştü! Oğlumun “annem düştü” demesiyle kendime geldim”
19 yaşındaki Emirhan av tüfeği ile inthar etti mask
19 yaşındaki Emirhan av tüfeği ile inthar etti
İkinci el araçlardaki fiyat artışının sebebi için galericilerden şok iddia mask
İkinci el araçlardaki fiyat artışının sebebi için galericilerden şok iddia

GALERİ

Yüksek gerilim hattındaki çalışma D-100'ü trafiğe kapattı mask
Yüksek gerilim hattındaki çalışma D-100'ü trafiğe kapattı
Sürücüler ceza yememek için cam filmlerini söktü mask
Sürücüler ceza yememek için cam filmlerini söktü
Nisan ayında Kartepe'de kar sürprizi mask
Nisan ayında Kartepe'de kar sürprizi
Batan balıkçı teknesindeki 3 kişi son anda kurtarıldı mask
Batan balıkçı teknesindeki 3 kişi son anda kurtarıldı
Palet fabrikasında yangın çıktı mask
Palet fabrikasında yangın çıktı
Bir boya sandığı, tek gözü görmeyen baba, 5 kişilik aile... mask
Bir boya sandığı, tek gözü görmeyen baba, 5 kişilik aile...
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL