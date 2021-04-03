Gölcük Kaymakamı Karabulut’tan İzmit Körfezi açıklaması

Bugün sabah saatlerinde İzmit Körfezi’nde su yüzeyinde oluşan beyaz tabaka merak konusu oldu. Gölcük Halıdere ve Değirmendere sahil kesiminde deniz yüzeyinde oluşan tabaka nedeniyle TÜBİTAK-MAM tarafından yapılan incelemede durumun deniz salyası (müsilaj) olduğu belirtildi.

“BİR DE MAVİ BAYRAK VERİYORLAR”

Gazetemize açıklamada bulunan Körfez Dostları ve Balıkçıları Derneği Başkanı İbrahim Altay konuyla ilgili olarak, “Bu deniz salyası mıdır, balıkçıların salyası mıdır, kooperatiflerin ağlarından çıkan pislik midir nedir bilmiyoruz. Biz burada amatör balıkçılar olarak bir tane olta atıp balık tutamıyoruz. Her akşam buraya yasak olmasına rağmen 10-20 tane gırgır geliyor. Denizin haline bakın; yazık günah. Körfezimizde bir şey kalmadı. Bir de mavi bayrak veriyorlar. Körfez’in incisine layık mı bu deniz? Kararı siz verin. Körfezimizi bitirdiler” dedi.

“DENİZ SALYASI OLDUĞU ANLAŞILMIŞTIR”

Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut tarafından yapılan açıklamada, “Bölgede yapılan ilave inceleme neticesinde deniz salyası (müsilaj) ile kaplı alanın içerisinde petrol türevleri ve kara kaynaklı olabileceği değerlendirilen katı atık ve kirlilikler gözlenmemiştir. Konu ile ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı yetkilileri ile koordine kurulmuş, alınan bilgide bahsedilen deniz alanlarından numuneler alındığı ve yapılan analiz sonucunun Deniz Salyası (Müsilaj) olduğu anlaşılmıştır” ifadelerine yer verildi.

MÜSİLAJ NEDİR?

Müsilaj, hemen hemen tüm bitkiler ve bazı mikroorganizmalar tarafından üretilen kalın, yapışkan bir maddedir.