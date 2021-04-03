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03 Nis 2021 - 18:20- Gündem G: 03 Nis 2021 - 18:23

İstanbul Sözleşmesi tartışmaları afişlere yansıdı
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İzmit'te bir sendika, “ İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” yazan afişi MHP  Kocaeli İl Başkanlığı ile paylaştıkları binanın duvarına astı. MHP Kocaeli İl yönetimi ise söz konusu afişe, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “İstanbul sözleşmesinin bir maddesini bile okumayanların, bu tahrik ve tahrip diline saplanması acıklı ve ahlaksız bir halin varlığına delildir, vahim bir işarettir” sözlerinin yer aldığı afişle cevap verdi.
# Kocaeli, İzmit, İstanbul

03 Nis 2021 - 18:20 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Başiskeleli - MHP olarak ullandığınız zehir dili

İstanbul sözleşmesi gerçeğinde

dürüst olmadığınız ve sırf iktidar olanaklarından yararlanma karşılığı

Omurgasızliginizin belgesidir,,

Bu yüzdendir ki sahte ve

çakma milliyetçiliğiniz

açığa çıkmış olup son anketlerde

MHP olarak sadece yüzde 6.4 oy oranı ile

Onay verdiğiniz yüzde 10 barajına boguluyirsunuz. Sonuçta halk kullandığınız zehir dili cezalandırıyor.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Nisan 18:55

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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