İzmit'te bir sendika, “ İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” yazan afişi MHP Kocaeli İl Başkanlığı ile paylaştıkları binanın duvarına astı. MHP Kocaeli İl yönetimi ise söz konusu afişe, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “İstanbul sözleşmesinin bir maddesini bile okumayanların, bu tahrik ve tahrip diline saplanması acıklı ve ahlaksız bir halin varlığına delildir, vahim bir işarettir” sözlerinin yer aldığı afişle cevap verdi.
03 Nis 2021 - 18:20- Gündem Güncelleme: 03 Nis 2021 - 18:23
İstanbul Sözleşmesi tartışmaları afişlere yansıdı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Başiskeleli - MHP olarak ullandığınız zehir dili
İstanbul sözleşmesi gerçeğinde
dürüst olmadığınız ve sırf iktidar olanaklarından yararlanma karşılığı
Omurgasızliginizin belgesidir,,
Bu yüzdendir ki sahte ve
çakma milliyetçiliğiniz
açığa çıkmış olup son anketlerde
MHP olarak sadece yüzde 6.4 oy oranı ile
Onay verdiğiniz yüzde 10 barajına boguluyirsunuz. Sonuçta halk kullandığınız zehir dili cezalandırıyor.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.