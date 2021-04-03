Espor tarihinde bir ilk!

Son yıllarda Türkiye’de yükselişte olan esporu destekleyen belediye sayısında büyük bir artış gözükürken, dün Türk Espor alanında tarihte bir ilk yaşandı. İlk defa iki Büyükşehir Belediyesi, binlerce oyuncunun takip ettiği Zula Süper Lig 7. Sezonu’nda karşı karşıya geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Espor Zula Süper Lig ekibi, 3. haftanın ilk maçında Ankara Büyükşehir Belediyesi Aski Espor ile karşılaştı. İlklerin yaşandığı 2 harita üzerinden oynanan lig karşılaşmasında ilk haritayı 10 – 0 gibi büyük bir üstünlükle kazanan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Espor takımı oldu. İkinci haritada da üstünlüğünü sürdüren Kağıtspor Espor, 10 – 2 gibi net bir skorla rakibine nefes aldırmazken hanesine 3 puanı yazdıran takım oldu.

ESPOR SEKTÖRÜNE BELEDİYELER İLGİ GÖSTERİYOR

Teknoloji gelişmesiyle birlikte yeni oyunların sayısı zamanla artıyor ve genç nesil de bu dijital oyunlara yöneliyor. Belediyeler, gençlerin ilgi gösterdikleri dijital alanlarda onlara destek olmak için faaliyet sayılarını gün geçtikçe artırıyor. Dün, iki Büyükşehir Belediyesi ‘nin dijital takımları karşı karşıya geldi. İki takım, Zula Süper Lig’inde mücadele etti. Karşılaşmayı izleyen binlerce genç de tarihi bir güne şahitlik etti. Kocaeli Büyükşehir'in ilk haritayı 10-0 gibi bir farkla kazanması, Espor taraftarlarınca büyük alkış aldı.

ESPOR ARENASINDA BİR TARİH YAZILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Aski Espor takımları, ilk defa dijital arenada karşılaşan iki Büyükşehir Belediyesi takımları olarak tarihe geçti. Tarihi maçta gülen taraf Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Espor oldu. Ligde son yaptığı maç ile birlikte 10 puan toplayan Kağıtspor Espor, şampiyonluk yolunda iddiasını sürdürürken haftanın son maçını Pazar günü saat 16.00’da Sangal Espor’a karşı oynayacak.

KBB KAĞITSPOR ESPOR NE ZAMAN KURULDU?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dünyada hızla büyüyen ve ilginin her geçen gün arttığı Espor alanında ben de varım diyerek Kağıtspor bünyesinde 2020 yılında Espor branşını açtı. Altyapı lojistik ve teknik desteğini, Büyükşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın gerçekleştirdiği, Kağıtspor Kulübü tecrübesiyle hizmet veren Kağıtspor Espor; elektronik sporları tüm gençlere doğru şekilde sevdirirken, ailelere de geleceğin (futbol ve basketbol) gibi mesleği olacak esporu anlatacak.

ZULA SÜPER LİG NEDİR?

MadByte Games tarafından geliştirilen, Lokum Games tarafından dağıtılan, yüzde yüz yerli marka değeriyle Türkiye’de 14 milyon kullanıcıya ve anlık 60 bin online oyuncuya sahip Zula’nın en prestijli ligi Süper Ligi’dir. Süper Lig’de KBB Kağıtspor Espor, Galatasaray, ABB Aski, fastPay Wildcats, İstanbul Espor Kulübü, Çamlıca, Gamers of Future, Sangal, Digital Athletics ve BAL Espor gibi güçlü ve köklü kulüplerle karşılaşıyor. 9 hafta sürecek Lig maçları, cumartesi ve pazar günleri 14:00 - 21:00 saatleri arasında Zula Espor YouTube kanalı üzerinden canlı aktarılıyor.