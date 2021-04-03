Ünlü oyuncu Sevinç Erbulak hem heyecanlandı hem sundu

‘Kültür ve Sanat Kenti İzmit’ sloganıyla yola çıkan İzmit Belediyesinin, 2021 yılında planladığı kültürel ve sanatsal projeleri ve etkinlikleri 80 dakikalık görkemli bir sunumla tanıtıldı. Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ‘İzmit 2021 Yılı Bir Kültür Hikayesi’ temalı lansmanın sunuculuğunu ünlü oyuncu Sevinç Erbulak üstlendi. Lansman, davetlileri ve etkileyici programı sosyal medya hesaplarındaki canlı yayından takip eden binlerce izleyiciye Sevinç Erbulak sürpriziyle başladı.

ÜNLÜ OYUNCUDAN İZMİT’E ÖVGÜ

Açılış konuşmasında samimiyetle duygularını paylaşan ve projelerin kendisini ne kadar umutlandırdığını, mutlu ettiğini söyleyen, tiyatrocu ailenin başarılı tiyatrocu kızı Sevinç Erbulak, “Nice eşsiz güzelliği barındıran, uğruna ağıtlar yakılan Nicomedia’dan günümüze uzanan İzmit yolculuğunun hikayesini anlatmak için buradayız. Tam 3 bin yıllık hikaye. En güzel yanı ise hikaye bitmedi, hala yazılıyor. İzmit’te Bir Kültür Hikayesi yazılıyor” sözlerini kaydetti.

ALKIŞLARA ÖZLEMİNİ PAYLAŞTI

Tanıtım programındaki başarılı sunumu, yüzünden eksik olmayan gülümsemesi, seyirci ve alkışlarıyla can bulan tiyatro sahnelerine duyduğu özlemi aktaran ödüllü oyuncu Sevinç Erbulak, İzmit’teki sanat ve kültür projelerinin kendisini çok heyecanlandırdığının altını çizdi. Oyuncu, yazar ve çizer yetiştiren Erbulak Evi’nin kurucularından olan, Afife Tiyatro Ödülleri’nde jüri olarak görev alan ve sanat yaşamını onlarca ödülle taçlandıran Sevin. Erbulak, “Bu alkışları çok özlemişim” diyerek pandemi sürecinde seyirciden ayrı kalmanın hüznüne dikkat çekti, program boyunca alkışları üzerine alınarak özlem giderdi.

PANDEMİDE ALKIŞLARI DUYAMADI

‘Pandemi sanata engel değil’ diyerek 2021 yılı kültür ve sanat sezonunun açılışını yapan İzmit Belediyesinin sanatçı-seyirci ayrılığına izin vermediğini vurgulayan, ‘Karışık Kaset, Prensesin Uykusu, Ezber, Beş Vakit, Fidan Hanım’a Ne Oldu? Ve Ağaçlar Ayakta Ölür’ sinema filmlerindeki performansını hafızalara kazıyan ünlü oyuncu Erbulak, “Burada olmaktan, bu sahnede bulunmaktan son derece mutluyum” şeklinde konuştu. Gösterişli sahne performansları eşliğinde tanıtımı yapılan projeleri sanatı engel tanımayacağı dipnotuyla izleyen Erbulak büyük heyecan yaşadı.

SANATSAL ADIMLARI İZLEDİKÇE

İzmit Şehir Tiyatroları’nın kurulacağı, Sanat Akademisi’nin çalışmalarına başladığı, Türk sinemasının unutulmaz karakteri Hulusi Kentmen’in yaşadığı evin sanata adanacağını, Türkiye’nin ilk seçilmiş kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ın hayatının film yapılmasını, sanatın günlük, haftalık ve aylık programlarla tüm mahallelere ve köylere yayılacağı, İzmit’in Avrupa’daki örnekleri gibi herkesçe ‘kültür ve sanat şehri’ olacağının altının çizildiği projeleri ve etkinlikleri izlerken duygulanan ve sabırsızlıkla beklediğini belirten Sevinç Erbulak, sanatçı dostlarının da projeleri desteklediği videoyu izlerken ayrı bir gurur yaşadı.

ÜNLÜ OYUNCUDAN DUYGULU TEŞEKKÜR

Ömrünü sanata adayan Sevinç Erbulak, sanat ve kültür projeleriyle vizyonunu ortaya koyan, ‘beton belediyeciliğinin bittiğini ve halkın yemek-içmek gibi sanata ihtiyaç duyduğunu’ konuşmasında vurgulayan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e sanata ve kültürel yaşama verdiği değerden dolayı tüm sanatçılar adına çok teşekkür etti. Erbulak ayrıca dünyaca ünlü keman virtüözü Prof. Dr. Cihat Aşkın’ı sahnede görmekten ve program finalinde resitalini dinlemiş olmaktan dolayı mest oldu.

SEVİNÇ ERBULAK KİMDİR?

Avni Dilligil En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, 7’inci ,13’üncü ve 15’inci Afife Tiyatro Ödülleri’nde en başarılı müzikal ya da komedi yardımcı kadın ödülü, 9’uncu Lions Ödülleri’nde en başarılı yardımcı kadın oyuncu ödülü, 43’üncü Sinema Yazarları Derneği Ödülleri’nin Cadihe Sonku en iyi kadın oyuncu performansı ödülü, 16’ncı Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nde komedi veya müzikal dalında en iyi kadın oyuncu ödülü alan Sevinç Erbulak, ‘Süper Baba’, ‘Baba Evi’, ‘Babam ve Biz’, ‘Kuzenlerim’, ‘Avrupa Yakası’, ‘Çat Kapı’, ‘Son Bahar’, ‘Bebek İşi’, ‘No:309’, ‘Darısı Başımıza’, ‘Erkenci Kuş’, ‘Kırmızı Oda’ gibi aile ve gençlik dizilerinin vazgeçilmez oyuncusu, başarıyla hayat verdiği rollerle genç-yaşlı tüm Türkiye’nin sevgisini kazandı.