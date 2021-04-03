Aykan Atik ile Amedspor’un yolları ayrıldı

Kocaelispor’un grubunda yer alan Amedspor’da Teknik Direktör Aykan Atik ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan resmi açıklama şu şekilde.

AÇIKLAMA

Yönetim kurulumuzun yaptığı toplantı neticesinde Profesyonel Futbol A Takımımız teknik direktörü Aykan Atik ve ekibi ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştır. Aykan Atik hocamıza ve ekibine bugüne dek kulübümüze verdikleri hizmetler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz.