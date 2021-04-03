Vaka sayısında artış sürüyor

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Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Bugün toplam 249 bin 126 test yapıldı.

VAKA SAYISINDA TÜM ZAMANLARIN REKORU

Bugün açıklanan tablonun ardından günlük vaka sayısında tüm zamanların rekoru kırıldı. Semptom gösteren bin 483 kişiyle birlikte toplam 44 bin 756 yeni vaka tespit edildi.

VEFAT SAYISI KORKUTUYOR

Tabloya göre son 24 saatte 186 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 32 bin 78’e yükseldi.

Bugün iyileşen 23 bin 214 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 82 bin 676’ya yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI 2 BİNİN ÜZERİNDE

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.6, toplam ağır hasta sayısının ise 2 bin 231 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 54.2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63.2 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 27.1 olarak duyuruldu.

DÜN 42 BİN 308 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 179 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 471 yeni hastayla birlikte toplam 42 bin 308 vakanın tespit edildiğini ve 24 bin 419 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.