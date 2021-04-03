Kılıçdaroğlu Hürriyet’in Büyükşehir adaylığında kararlı

Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kadınların seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 91'inci yıl dönümünde partinin kadın belediye başkanları ile video konferans yönetimi ile toplantı gerçekleştirdi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in de katıldığı toplantıda Kılıçdaroğlu'na Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun eşlik etti. Toplantıda Kılıçdaroğlu öz eleştiri yaparak, “Kadınlar yerel yönetimlerde arzu ettiğimiz kadar rol üstlenemediler” ifadelerini kullandı.
“HAZIRLANMASINI İSTERİZ”
Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu hatırlatarak, “Bir kadın büyükşehir belediye başkanımız var. Sayısının artmasını isteriz. Fatma Kaplan Hürriyet’in de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığında hazırlanmasını isteriz” ifadelerini kullandı.
BU İLK DEĞİL
Hatırlanacağı üzere İzmit Belediyesinin 14 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirdiği Araç Tanıtım ve Toplu Açılış Programına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile katılmış ve Hürriyet için “Büyükşehir Belediye Başkan adayımız” açıklamasında bulunmuştu. Yakın zamanda bir kez daha İzmit’i ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha Hürriyet için “Büyükşehir Belediye Başkanımız” demişti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.