Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren haritanın güncel halini paylaştı. Haritaya göre birçok ilde vaka sayısında artış yaşanırken, Bakan Koca paylaşımında “Durumu lehimize çevirmek elimizde” mesajına yer verdi.
Kocaeli'de, geçen hafta yayınlanan 20 Mart – 26 Mart tarihlerinde haftalık vaka sayısı 262,11 olarak kaydedilirken, bugün paylaşılan 27 Mart – 2 Nisan verilerinde ise 371, 11 oranında arttığı görüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.