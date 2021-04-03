Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren haritanın güncel halini paylaştı. Haritaya göre birçok ilde vaka sayısında artış yaşanırken, Bakan Koca paylaşımında “Durumu lehimize çevirmek elimizde” mesajına yer verdi.

Kocaeli'de, geçen hafta yayınlanan 20 Mart – 26 Mart tarihlerinde haftalık vaka sayısı 262,11 olarak kaydedilirken, bugün paylaşılan 27 Mart – 2 Nisan verilerinde ise 371, 11 oranında arttığı görüldü.