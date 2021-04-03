Dev organizasyon Ekim’de düzenlenecek

Türkiye Binicilik Federasyonu Kocaeli Atlıspor Kulübü İşbirliğiyle Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Ticaret Odası destekleri ile düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmasının Medya Tanıtım Toplantısı Kocaeli Ticaret Odası Konferans Salonu’nda yapıldı.

PROTOKOLDEN İLGİ

Dev organizasyon öncesi gerçekleşen toplantıya Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada, Gençllik Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, İl Müdür Yardımcısı Ziyaülhak Sarıgül, Kocaeli Ticaret Odası Başkan Yardımcıları Hüseyin Gezer ve Volkan Yılmaz, Kocaeli Atlı Spor Kulübü Başkanı Savaş Demirtaş Yönetim Kurulu Üyeleri Özer Özbağ ve İbrahim Aydın ile Kulüp müdürü Fikret Yıldız katıldı.

ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞI

Medya tanıtım toplantısı organizasyonu tanıtan sunumla başladı. Kocaeli Atlı Spor Kulübü Başkanı Savaş Demirtaş konuşmasına katılımcıları ve basın mensuplarına hoş geldiniz diyerek başladığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi: Kocaeli Atlı Spor Kulübü olarak sizlerle kentimizin binicilik tarihinde önemli bir kilometre taşı olacak Cumhurbaşkanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmasının duyurusunu yapmak için bir araya geldik.

ÇOK ÖNEMLİ BİR ORGANİZASYON

Türkiye Binicilik Federasyonu’muzun 2021 faaliyet programı açıklandığında Cumhurbaşkanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmasının Kocaeli Atlı Spor Kulübüne verilmesi bizleri heyecanlandırdı. Yönetimimiz olarak böylesine önemli bir organizasyonu Kocaeli’ye verilmesi bizler büyük motivasyon oldu.

ATATÜRK KUPASI REFERANS OLDU

En son düzenlediğimiz Atatürk’ü Anma Engel Atlama yarışmalarında gösterdiğimiz organizasyon başarısı ve belediyelerimizin desteği bu büyük yarışmanın Kocaeli Atlı Spor Kulübümüze verilmesinde önemli bir etken olduğunu düşünüyorum. Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Sn. Bülent Bora’ya bize gösterdiği güven için teşekkür ediyorum.

TEK TEK ANLATTIK

Cumhurbaşkanlığı Kupası Engel Atlama Yarışması ilk kez Kocaeli’de yapılacak. Kocaeli Valimiz Sayın Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Sayın Necmi Bulut’a yaptığımız ziyaretlerde Cumhurbaşkanlığı Kupası Engel Atlama Yarışması’nı anlattık.

USTA BİNİCİLER KATILACAK

Gençlik Spor İl Müdürümüz Büyükşehir Belediyemizin üst düzey yöneticileri Gençlik Spor Daire Başkanı böylesinde büyük bir organizasyonu Kocaeli’de kusursuz kentimize yakışır bir şekilde yapabilmek için ortak büyük bir çabanın içine girdiler kendilerine teşekkür ediyoruz. Yarışması Kocaeli Fuarı alanı içinde bulunan tesislerimizde yapılacak. Türkiye’nin en usta binicilerinin en değerli atlarıyla katılacağı engel yüksekliğin 145 cm olacağı yarışmada büyük mücadeleyi zevkle izleyeceğiz.

8-11 EKİM’DE

8-11 Ekim tarihinde yapılması öngörülen yarışmanın Kocaeli’ye yakışır bir organizasyonla yapılması için Kocaeli’deki resmi ve özel kuruluşların desteğini bekliyoruz. Bizim için büyük onur olan Cumhurbaşkanlığı Kupası Engel Atlama Yarışması medya tanıtım toplantısının Kocaeli Ticaret Odasında yapılmasına destek veren KOTO Başkanı Necmi Bulut’a, katılımları ile bize güç veren Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada’ya, Gençlik Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk’e Büyükşehir Spor Şube Müdürü Barış Çoban'a, mesaj gönderen Türkiye Binicilik Federasyonuna Kocaeli Atlı Spor Kulübü olarak teşekkür ederiz.