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04 Nis 2021 - 09:57- Gündem G: 04 Nis 2021 - 10:00

Yargıtay'dan ölümlü kaza kararı: Kış lastiği detayı cezayı değiştirdi

Gebze'de kış lastiği bulunmayan kamyonetle çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücünün cezası Yargıtay tarafından az bulundu. Mahkeme, sanığın eylemini "bilinçli taksirle" gerçekleştirdiğine, bu nedenle cezada artırım yapılması gerektiğine karar verdi.
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Gebze'de bir sürücü, zorunlu olmasına rağmen kış lastiği bulunmayan kamyonetle buzlanmış yolda seyrederken aracın kayması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yayaya çarptı. Ağır yaralanan yaya, yaşamını yitirdi. Sürücü, yargılandığı mahkemece "taksirle öldürme" suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

ARAÇ LASTİKLERİNE ZİNCİR DE TAKMAMIŞ

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise yerel mahkeme kararını bozdu. Sanığın kullandığı kamyonette zorunlu olmasına rağmen kış lastiği bulunmadığına işaret edilen kararda, buzlu yolda seyreden sürücünün aracın lastiklerine zincir de takmadığı belirtildi.

Sürücünün hızını yol şartlarına göre ayarlamadığı vurgulanan kararda, sanığın tam kusurlu olarak bir kişinin ölümüne neden olduğuna dikkati çekildi.

CEZAYA ARTIRIM İSTEMİ

Kararda, sanığın eylemini bilinçli taksirle gerçekleştirdiği, bu nedenle cezada Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 22/3. maddesi uyarınca artırım yapılması gerektiğinin gözetilmemesinin bozma nedeni yapıldığı kaydedildi. TCK'nin "bilinçli taksir" ile ilgili 22/3. maddesindeki hüküm, taksirli suça ilişkin cezanın üçte birden yarısına kadar artırılmasını öngörüyor.
# Gebze

04 Nis 2021 - 09:57 - Gündem

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