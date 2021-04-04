Kaza, İzmit Malta Mahallesi Malta Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 41 BR 224 plakalı halk otobüsü, cadde üzerinde bulunan durakta yolcu almak için durdu. Duran otobüsün yolcuların daha rahat otobüse binebilmesi için mevcut olan alçalma sistemi devreye girdi. Alçalan otobüsün aynası yol kenarında bekleyen Serkan A. isimli vatandaşın başına çarptı. Aynanın çarpması neticesinde yaralanan Serkan A.’yı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Serkan A. hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Yol kenarında beklerken halk otobüsünün aynası başına çarptı
İzmite'te yol kenarında bekleyen vatandaş, yolcu almak için durakta duran otobüs alçalınca aynasının başına çarpması neticesinde yaralandı.
Kaza, İzmit Malta Mahallesi Malta Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 41 BR 224 plakalı halk otobüsü, cadde üzerinde bulunan durakta yolcu almak için durdu. Duran otobüsün yolcuların daha rahat otobüse binebilmesi için mevcut olan alçalma sistemi devreye girdi. Alçalan otobüsün aynası yol kenarında bekleyen Serkan A. isimli vatandaşın başına çarptı. Aynanın çarpması neticesinde yaralanan Serkan A.’yı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Serkan A. hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63
HURDA GAZETE SATILIR
Hurda (eski gazete) gazete satılır
YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE
Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.