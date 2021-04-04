Kocaeli'de 3,5 kattan fazla artan vaka sayısı korkutuyor

Kocaeli’de koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış hız kesmeden devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilerde 20-26 Şubat tarihleri arasında 99,18 olan 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısı sırasıyla 112,25, 138,39, 176,39, 262,11’e yükseldiği görülürken dün açıklanan verilerde 37111’e ulaştı. Risk haritasında çok yüksek riskli iller anlamına gelen ‘kırmızı’ iller arasında bulunan Kocaeli’de, kentin birçok noktasında denetimler devam ederken görevliler, kurallara uymayanlar hakkında idari para cezası uyguluyor.
VALİ YAVUZ: BULAŞLARIN AİLE İÇİNDEN KAYNAKLANDIĞINI DEĞERLENDİRİYORUZ
Sağlık Bakanlığı tarafından dün açıklanan verilerin ardından kendi sosyal medya hesabından uyarılarda bulunan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, aile içi bulaşlara dikkat çekerek, “Sevgili Kocaelili kardeşlerim, ilimizdeki vaka sayıları aldığımız tüm tedbirlere ve yaptığımız denetimlere rağmen artmaya devam ediyor. Bulaşların bazı ilçelerimizde konutlardan ve aile içinden kaynaklandığını değerlendiriyoruz. Lütfen tedbirli olalım” diye uyarıda bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ali Veli - Bulaşlar nasıl aile içi söyleyeyim? Çocuk okula gidiyor eve geliyor. Evde kim varsa temas halinde, sonuç:evde olanlar hatta apartmanda tanıdık kim varsa pozitif. Bizzat bu durumu yaşadık. Şimdi okullar temiz deyip burnunu silmekten aciz çocukları bir arada tutanlar bunun vebali sizin boynunuzda dır bilesiniz.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.