Gazi kadın polis memuru mesleğini ilk günkü heyecanla yapıyor

Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğünün idari işler biriminde görevli polis memuru Keleş, liseden sonra hangi mesleği seçeceği konusunda kafasında bazı soru işaretleri olduğunu söyledi. Keleş, ailesinin olumlu karşılamamasına rağmen polis olmaya karar verdiğini dile getirerek, "Görev yaptığım yıllarda da bunu kendime defalarca söyledim iyi ki polis olmuşum." dedi.

Polislik sınavını kazandıktan sonra ailesinin bilgisi olduğunu anlatan Keleş, göreve 1998 yılında Antalya'da başladığını, şu ana kadar 9 ilde görev yaptığını, son 5 yıldır da Karamürsel'de mesleğini sürdürdüğünü, eşinin de polis olduğunu ifade etti.

"MESLEĞİME DEVAM ETTİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

İki çocuk sahibi olduğunu belirten Keleş, 3 yıllık polis memuruyken Tunceli'de terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda yaralandığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiç beklenmeyen bir olayda, başımıza böyle bir şey geldi. Ciddi bir yaralanma yaşadım. Bunun sonucunda da Terörle Mücadele Kanunu kapsamında vazife malulü gazi oldum. Beyin kanaması geçirdim ve uzun bir tedavi sürecim oldu. Bu süreçten sonra hastalığımı kabullenmem bile çok uzun zamanımı aldı. İşitmemi kaybettim. Bunu uzun yıllar kabul etmedim. Oğlum doğduğunda, oğlumun ağlamasını duymadığımda 'Evet, bir problem var.' dedim. Bunun üzerinden 7 yıl geçti. Bu olaydan sonra işitme konusunda tedavi görmeye başladım ama hiçbir zaman bunu bir eksiklik olarak görmedim ve kendimi hiçbir zaman meslekten çekmedim. Aktif olarak mesleğime devam ettim. Zaten her polis, mesleğe başladığında gazi ya da şehit olma onuruyla yaşamak ister bu mesleği. Ben bunu onur olarak başımın üzerinde taşıyorum."

Görevini ilk günkü heyecanlı sürdürdüğünü vurgulayan Keleş, "Meslekte, teşkilatıma nereden yardımcı olabilirim, nereyi kapatabilirim, nerede destek olabilirim, hep böyle baktım, o yüzden mesleğime devam ettiğim için çok mutluyum." dedi.

Mesleğe başladığı ilk yıllarda kadın polislerin sayısının az olduğunu ve genelde kadınların masa başında görevlendirildiğini anlatan Keleş, "Meslekte 24. yılım. Benim dönemimde kadınlar, bu kadar aktif değildi ama şu anda hepsi sahada çok aktif bir şekilde görev alıyor. Ben de bundan dolayı çok mutluyum. Meslekte çok fazla erkek-kadın ayırımı gözetmeyen bir insanım ama anne olduktan sonra biraz zorlanıyorsunuz. Bir taraftan güçlü bir kanun uygulayıcı diğer taraftan naif bir anne olmanız gerekiyor. Bunun dışında hiçbir zaman bu meslekte kadın olmaktan dolayı bir zorluk yaşamadım." diye konuştu.