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04 Nis 2021 - 11:55- Asayiş G: 04 Nis 2021 - 12:25

Protestoya katılan KOÜ öğrencilerine hem soruşturma hem dava

Kocaeli Üniversite Dayanışması tarafından Boğaziçi Üniversitesi protestolarına yönelik yapılan destek açıklamasında gözaltına alınan 17 kişi hakkında hem KOÜ tarafından soruşturma açıldı hem de savcılık iddianame hazırladı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan rektör Melih Bulu hakkında İstanbul’da başlayan protestolar Kocaeli’de de devam etmiş; 11 Şubat 2021 günü Kocaeli Üniversite Dayanışması’nın Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerine destek verdiği açıklamasında 17 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan öğrenciler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, hem savcılık hem de Kocaeli Üniversitesi öğrencilere soruşturma açtı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Aralarında EMEP GYK Üyesi Tarık Erkan, SYKP Kocaeli İl Temsilcisi Çetin Ak, Sol Parti İl Başkanı Ömer Budak ve Eğitim-Sen Kocaeli Şube Sekreteri Ömer Furkan Özdemir’in de bulunduğu 17 kişi hakkında savcılık, iddianamede “Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Düzenleme Yönetme Bunların Hareketlerine Katılma, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme” suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmalarına, kasıtlı suçlar nedeniyle belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmalarını talep etti. Bir diğer yandan Kocaeli Üniversitesi, gözaltına alınan öğrencilere “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa aykırı olarak düzenlenen eyleme katıldığı gerekçesiyle'' soruşturma açtı.
# Kocaeli, destek, İstanbul, eğitim

04 Nis 2021 - 11:55 - Asayiş

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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