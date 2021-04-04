Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer almak isteyen adaylar, 2021 MSÜ sınavına katılmak için tüm hazırlıklarını yaptı. 81 ilde uygulanan sınav saat 10.15'te başladı, saat 10.00'dan sonra ise sınav binalarına girişler alınmadı. Kocaeli'de de Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na girecek olan bir genç, sınava geç kalmak üzereyken yardımına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ekipleri yetişti. Genci bulunduğu yerden alan ekipler, sınava gireceği okulun kapısının önüne kadar bıraktı.
04 Nis 2021 - 12:27- Gündem Güncelleme: 04 Nis 2021 - 12:45
Sınava geç kalan genci son anda belediye ekibi yetiştirdi
Kocaeli'de Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2021-MSÜ) geç kalan genci, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Denetim ekipleri son anda yetiştirdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.