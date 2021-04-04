2 çocuk babası koronavirüse yenildi

İzmit Orhan Mahallesi Yukarı Sokak'ta ikamet eden boru fabrikasından emekli Vahdettin Karagöz (55) Covit-19 nedeniyle vefat etti. Kronik böbrek yetmezliği bulunan evli ve 2 çocuk babası olan Vahdettin Karagöz’ün cenazesi Kabaoğlu Mezarlığında toprağa verildi.