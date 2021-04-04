Davutoğlu’ndan bildiri açıklaması: Darbe heveslilerine geçit verilemez

Kaan - Normal bir ülkede bu adam, ülkenin kaderini bu kadar kötü etkiledikten sonra bir daha insan icine cikamazdi. Suriyedeki savasta ölen insanlari kani bunlarin üstünde. Baska ülkeleri demokratiklestirmeye calisacagina, kendi ülkendeki demokrasiyi tesis et. Tüm sistemi yiktiniz, ekonomiden hukuka enkaza cevirdiniz ülkeyi.