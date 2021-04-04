Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, emekli 103 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: “Gelecek Partisi milli iradenin, hukuk devletinin ve demokrasinin yanındadır. Militarist ya da sivil fark etmez, darbe heveslilerine geçit verilemez. Bildiri ülkenin tarihsel hafızasını ve içinden geçtiği hassas süreci göz önüne almayan; kötü niyetli bir sorumsuzluk örneğidir.”
04 Nis 2021 - 15:13- Siyaset Güncelleme: 04 Nis 2021 - 15:16
Davutoğlu’ndan bildiri açıklaması: Darbe heveslilerine geçit verilemez
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, emekli 103 amiralin yayınladığı bildiriye sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Davutoğlu, "Militarist ya da sivil fark etmez, darbe heveslilerine geçit verilemez" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Kaan - Normal bir ülkede bu adam, ülkenin kaderini bu kadar kötü etkiledikten sonra bir daha insan icine cikamazdi. Suriyedeki savasta ölen insanlari kani bunlarin üstünde. Baska ülkeleri demokratiklestirmeye calisacagina, kendi ülkendeki demokrasiyi tesis et. Tüm sistemi yiktiniz, ekonomiden hukuka enkaza cevirdiniz ülkeyi.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.