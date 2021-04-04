Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
04 Nis 2021 - 15:13- Siyaset G: 04 Nis 2021 - 15:16

Davutoğlu’ndan bildiri açıklaması: Darbe heveslilerine geçit verilemez

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, emekli 103 amiralin yayınladığı bildiriye sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Davutoğlu, "Militarist ya da sivil fark etmez, darbe heveslilerine geçit verilemez" dedi.
mask

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, emekli 103 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: “Gelecek Partisi milli iradenin, hukuk devletinin ve demokrasinin yanındadır. Militarist ya da sivil fark etmez, darbe heveslilerine geçit verilemez. Bildiri ülkenin tarihsel hafızasını ve içinden geçtiği hassas süreci göz önüne almayan; kötü niyetli bir sorumsuzluk örneğidir.”

04 Nis 2021 - 15:13 - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Kaan - Normal bir ülkede bu adam, ülkenin kaderini bu kadar kötü etkiledikten sonra bir daha insan icine cikamazdi. Suriyedeki savasta ölen insanlari kani bunlarin üstünde. Baska ülkeleri demokratiklestirmeye calisacagina, kendi ülkendeki demokrasiyi tesis et. Tüm sistemi yiktiniz, ekonomiden hukuka enkaza cevirdiniz ülkeyi.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Nisan 16:15

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Gelecek Partisi atakta  mask
Gelecek Partisi atakta 
Hürriyet'e tepki! “İYİ Parti olmasa siz o koltukta oturamazdınız" mask
Hürriyet'e tepki! “İYİ Parti olmasa siz o koltukta oturamazdınız"
CHP’li vekil Turkcell’deki AKP’lileri ifşa etti mask
CHP’li vekil Turkcell’deki AKP’lileri ifşa etti
Körfez’den kardeş belediyeye 450 bin liralık demir mask
Körfez’den kardeş belediyeye 450 bin liralık demir
Sarıgül’ün il binası belli oldu mask
Sarıgül’ün il binası belli oldu
Aynur Vergili iddialar hakkında konuştu: “Mücadelemden asla geri dönmeyeceğim” mask
Aynur Vergili iddialar hakkında konuştu: “Mücadelemden asla geri dönmeyeceğim”
Anket Gölcük Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
2 çocuk annesi kadının cesedi mağarada bulundu mask
2 çocuk annesi kadının cesedi mağarada bulundu
İzmit’teki tarihi tekel binası duvarı yıkıldı! mask
İzmit’teki tarihi tekel binası duvarı yıkıldı!
Genç kuaförün üzen ölümü mask
Genç kuaförün üzen ölümü
19 yaşındaki Emirhan av tüfeği ile inthar etti mask
19 yaşındaki Emirhan av tüfeği ile inthar etti
Hürriyet yıkım yerinde tepki gösterdi! “Vahşice bir yıkım” mask
Hürriyet yıkım yerinde tepki gösterdi! “Vahşice bir yıkım”
Çocuklarının gözü önünde eski eşini öldürmüştü! Oğlumun “annem düştü” demesiyle kendime geldim” mask
Çocuklarının gözü önünde eski eşini öldürmüştü! Oğlumun “annem düştü” demesiyle kendime geldim”

GALERİ

Virüs denetimi, uzun araç kuyruğu oluşturdu mask
Virüs denetimi, uzun araç kuyruğu oluşturdu
Yüksek gerilim hattındaki çalışma D-100'ü trafiğe kapattı mask
Yüksek gerilim hattındaki çalışma D-100'ü trafiğe kapattı
Sürücüler ceza yememek için cam filmlerini söktü mask
Sürücüler ceza yememek için cam filmlerini söktü
Nisan ayında Kartepe'de kar sürprizi mask
Nisan ayında Kartepe'de kar sürprizi
Batan balıkçı teknesindeki 3 kişi son anda kurtarıldı mask
Batan balıkçı teknesindeki 3 kişi son anda kurtarıldı
Palet fabrikasında yangın çıktı mask
Palet fabrikasında yangın çıktı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL