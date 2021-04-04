Kocaeli'de bu hafta hava nasıl olacak? İşte cevabı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yeni haftaya dair hava tahmin haritası yayınladı. Yurdun kuzey batısının hafta boyunca yağışlı olması beklenirken, ülke geneli yer yer yağış alacak. Hava sıcaklıkları bir yükselip, bir inecek.
BİR SOĞUYUP, BİR ISINACAK
Bugün Kocaeli'de 19 derece olarak hissedilecek sıcaklıklar yarın 11’e düşecek, ardından tekrar yükselişe geçerek 22 dereceye çıkacak. Perşembe günü ise yeniden 11 derece kadar düşüş yaşayacak.
YAĞIŞ YER YER KUVVETLENECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Adana’nın kuzeyi, Osmaniye, Hatay, Rize ve Artvin’in iç kesimleri ile Bayburt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Edirne ve Kırklareli ile akşam saatlerinden itibaren Tekirdağ, gece saatlerinden itibaren İstanbul, Çanakkale’nin iç kesimleri, Balıkesir ve Bursa’nın kuzeyi ile Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.