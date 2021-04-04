Yankesiciler polise yakalandı

Alınan bilgiye göre Gebze’de 31 Mart günü meydana gelen yankesicilik olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden Y.K.'nin 24 adet, M.K.'nin ise 18 adet suç kaydının olduğu ve bu suç kayıtlarının çoğunluğunun yankesicilik ve hırsızlık suçları olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Y.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken M.K. ise serbest bırakıldı.