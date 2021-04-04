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04 Nis 2021 - 15:43- Siyaset G: 04 Nis 2021 - 15:46

Taştekin’den Hürriyet’e tepki: “Kim vahşi”

AKP İzmit Belediye Meclis Üyesi Güzin Taştekin, Tekel Binasının kalıntı duvarının yıkımına vahşilik diyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e tepki verdi, “Portakal Hafız Konağı yandıktan sonra AK Parti aynısını yaptı ama CHP döneminde Belsa’nın önü açılsın diye Tekel Binası yıkıldı. Şimdi biz mi vahşi olduk?” dedi.

Dilara Polat
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Taştekin, 2017’de aslına uygun yeniden yapılan Portakal Hafız Konağı’nı hatırlatarak,“Tarihe sahip çıkmak ve yaşatmak için AK Parti’nin yaptıkları ortada. Türkiye’de binlerce tarihi eser AK Parti döneminde yok olmaktan kurtulup, yeniden hayat buldu. İzmit Tarih Koridoru başlı başına buna örnektir. Şimdi orada birkaç taş boyayıp, proje diye sunanlar, o evlerin tek tek yeniden nasıl restore edildiğini, aslına uygun yapıldığını hayal bile edemezken, tehlike saçıyor diye bir duvar kalıntısının yıkılmasından yola çıkarak bu anlayışa vahşi diyor. Sırrıpaşa Konağı aynı şekilde buna bir örnektir.

KİM VAHŞİ?”

“Ama en çarpıcı olan Portakal Hafız Konağı’dır. Bu konak da tıpkı Tekel Binası gibi yangında tahrip oldu. Ama AK Parti, bu konağı aslına uygun, görkemli şekilde yeniden inşa etti. Meçhul şekilde yanan Tekel Binası ise zamanında CHP’li belediye başkanı tarafından izin alınmadan yıkıldı. Vahşi kim? İzmit’in dününden habersiz, üstelik araştırma gereği de duymadan herkese iftira atan Fatma Hanım’a bunları hatırlatmak isterim” dedi.

# İzmit

04 Nis 2021 - 15:43 - Siyaset

Muhabir Dilara Polat

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
05

Osmann - 15 sene Karaosmanoğlu belediye başkanlığı yaptı, şimdi de tahir başkan yıkacağına yapsaydı ya. Saçma sapan açıklama yaparak gündem değiştirmeyin, suçunuzu örtmeye çalışmayın. Fatma başkan hiç bir şey yapmadı diyen AKEPE yalakaları söyleyin bakalım Tahir başkan ne yapmış, Derince Belediye başkanı ne yapmış, körfez belediye başkanı ne icraat yapmış önce bunları söyleyin daha sonra konuşun. işiniz gücünüz boş boş konuşmak

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 04 Nisan 17:45
04

Esnaf - konuşmak için konuşmak buna denir ülke battı bununla ilgili kimse konuşmuyor

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Nisan 17:34
03

İzmi̇tli̇ - EVET VAHŞİ SİZLER VE AKP YÖNETİMLERİDİR.HADSİZ VE TERBİYESİZSİNİZ.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Nisan 17:05
02

Atmaca - SEKA ya tüpraşa neden sahip çıkmadınız yıkılmasına satılmasına itiraz etmediniz tupras genel mudurlugu İstanbula gıttı en ufak bir itiraz etmediniz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Nisan 17:00
01

Burhan Gülkan - tekel binasını chp yaktıysa niye yangın için bir araştırma komisyonu kurmuyorsunuz ucu belki de sizin yandaşınız olan birilerine dokunacak her zaman yaptığınız gibi kolay yolu seçip suçunuzu örtbas yapmak için karşı suçlamalar yapıyorsunuz,sizin bu yalan iftiralarınız ve engellemeleriniz sayesınde fatma hürriyet 3 sene sonra büyükşehir başkanı olacak,sonra eteklerine sarılıp fatma abla biz ettik sen etme akp de alıştık kıyıdan köşeden bir şeyden de biz nimetlenelim demeyesin

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 04 Nisan 16:08
Diğer 3 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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