Taştekin’den Hürriyet’e tepki: “Kim vahşi”

Taştekin, 2017’de aslına uygun yeniden yapılan Portakal Hafız Konağı’nı hatırlatarak,“Tarihe sahip çıkmak ve yaşatmak için AK Parti’nin yaptıkları ortada. Türkiye’de binlerce tarihi eser AK Parti döneminde yok olmaktan kurtulup, yeniden hayat buldu. İzmit Tarih Koridoru başlı başına buna örnektir. Şimdi orada birkaç taş boyayıp, proje diye sunanlar, o evlerin tek tek yeniden nasıl restore edildiğini, aslına uygun yapıldığını hayal bile edemezken, tehlike saçıyor diye bir duvar kalıntısının yıkılmasından yola çıkarak bu anlayışa vahşi diyor. Sırrıpaşa Konağı aynı şekilde buna bir örnektir.

“KİM VAHŞİ?”

“Ama en çarpıcı olan Portakal Hafız Konağı’dır. Bu konak da tıpkı Tekel Binası gibi yangında tahrip oldu. Ama AK Parti, bu konağı aslına uygun, görkemli şekilde yeniden inşa etti. Meçhul şekilde yanan Tekel Binası ise zamanında CHP’li belediye başkanı tarafından izin alınmadan yıkıldı. Vahşi kim? İzmit’in dününden habersiz, üstelik araştırma gereği de duymadan herkese iftira atan Fatma Hanım’a bunları hatırlatmak isterim” dedi.