Taştekin’den Hürriyet’e tepki: “Kim vahşi”

Taştekin, 2017’de aslına uygun yeniden yapılan Portakal Hafız Konağı’nı hatırlatarak,“Tarihe sahip çıkmak ve yaşatmak için AK Parti’nin yaptıkları ortada. Türkiye’de binlerce tarihi eser AK Parti döneminde yok olmaktan kurtulup, yeniden hayat buldu. İzmit Tarih Koridoru başlı başına buna örnektir. Şimdi orada birkaç taş boyayıp, proje diye sunanlar, o evlerin tek tek yeniden nasıl restore edildiğini, aslına uygun yapıldığını hayal bile edemezken, tehlike saçıyor diye bir duvar kalıntısının yıkılmasından yola çıkarak bu anlayışa vahşi diyor. Sırrıpaşa Konağı aynı şekilde buna bir örnektir.
“KİM VAHŞİ?”
“Ama en çarpıcı olan Portakal Hafız Konağı’dır. Bu konak da tıpkı Tekel Binası gibi yangında tahrip oldu. Ama AK Parti, bu konağı aslına uygun, görkemli şekilde yeniden inşa etti. Meçhul şekilde yanan Tekel Binası ise zamanında CHP’li belediye başkanı tarafından izin alınmadan yıkıldı. Vahşi kim? İzmit’in dününden habersiz, üstelik araştırma gereği de duymadan herkese iftira atan Fatma Hanım’a bunları hatırlatmak isterim” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Osmann - 15 sene Karaosmanoğlu belediye başkanlığı yaptı, şimdi de tahir başkan yıkacağına yapsaydı ya. Saçma sapan açıklama yaparak gündem değiştirmeyin, suçunuzu örtmeye çalışmayın. Fatma başkan hiç bir şey yapmadı diyen AKEPE yalakaları söyleyin bakalım Tahir başkan ne yapmış, Derince Belediye başkanı ne yapmış, körfez belediye başkanı ne icraat yapmış önce bunları söyleyin daha sonra konuşun. işiniz gücünüz boş boş konuşmak
Esnaf - konuşmak için konuşmak buna denir ülke battı bununla ilgili kimse konuşmuyor
İzmi̇tli̇ - EVET VAHŞİ SİZLER VE AKP YÖNETİMLERİDİR.HADSİZ VE TERBİYESİZSİNİZ.
Atmaca - SEKA ya tüpraşa neden sahip çıkmadınız yıkılmasına satılmasına itiraz etmediniz tupras genel mudurlugu İstanbula gıttı en ufak bir itiraz etmediniz
Burhan Gülkan - tekel binasını chp yaktıysa niye yangın için bir araştırma komisyonu kurmuyorsunuz ucu belki de sizin yandaşınız olan birilerine dokunacak her zaman yaptığınız gibi kolay yolu seçip suçunuzu örtbas yapmak için karşı suçlamalar yapıyorsunuz,sizin bu yalan iftiralarınız ve engellemeleriniz sayesınde fatma hürriyet 3 sene sonra büyükşehir başkanı olacak,sonra eteklerine sarılıp fatma abla biz ettik sen etme akp de alıştık kıyıdan köşeden bir şeyden de biz nimetlenelim demeyesin
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.