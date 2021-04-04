Narkotikçilerden İZMEK’te  koruyucu annelik eğitimi

Çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek ve annelerin duyarlılığını artırmak için İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi kapsamında anne ve anne adaylarını bilinçlendiriliyor. Narkorehber Eğitim Modülü esas alınan bilgilendirme çalışmalarında Covid-19 kuralları göz önünde bulundurularak tüm İZMEK merkezlerinde annelere yaklaşık yarım saat süren eğitim verildi.



ANNELER DİKKAT!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Banu Altıntaş tarafından verilen eğitimde çocukların arkadaş çevresinin madde bağımlılığında büyük etken olduğunu belirten Banu Altıntaş annelere büyük sorumluluk düştüğünü belirtti. Altıntaş, "Çocuklarınızın davranışını gözlemleyin. Odasını kontrol edin. Arkadaşlarını tanıyın. Çocuklarınızın konuşmalarına dikkat edin’’ diyerek annelerden dikkatli olmalarını istedi.