Kocaeli Valiliği Marmara'nın doğusunda meydana gelecek olan kuvvetli ve gök gürültülü yağışa karşı uyardı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; 05.04.2021 Pazartesi Saat 00:00 ile 18:00 saatleri arasında bölgemizde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."