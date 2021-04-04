MÜSİAD’dan 103 emekli amiralin yayınladığı bildiriye tepki

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) dün gece 103 emekli amiralin yayınladığı bildiriye karşı bir bildiri yayınladı. Bildiride şu ifadelere yer verildi; ‘Hala vesayet hevesinin beslediği çürümüş zihniyetin, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik kurumlarına, devlet sistemine ve seçilmiş temsilcilerine yönelik hadsizliklerini, sözde "kaos ortamı" tehdidi altında dile getirmeleri, hiçbir zeminde kabul edilemez.

En son 15 Temmuz'da tarihin karanlık sayfalarına, bir daha çıkmamak üzere gömdüğümüz bu darbe muhipliği, gerek Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı mücadelesi gerekse tüm milletin yekvücut olarak bu zilletin tekerrürünü sonsuza dek reddedişi karşısında, zaman zaman çaresizliklerini, böylesi çıkışlarla maalesef dile getirme gafletinde bulunmaktadır.

Gereğinin ziyadesiyle yapılacağına olan inancımızla beraber, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devletimize, demokratik olarak seçilmişlerimize ve halkımıza olan tam ve koşulsuz desteğimizin altını çizeriz. Kamuoyuna duyurulur.’