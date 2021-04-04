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04 Nis 2021 - 16:40- Gündem G: 04 Nis 2021 - 16:43

MÜSİAD’dan 103 emekli amiralin yayınladığı bildiriye tepki
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) dün gece 103 emekli amiralin yayınladığı bildiriye karşı bir bildiri yayınladı. Bildiride şu ifadelere yer verildi; ‘Hala vesayet hevesinin beslediği çürümüş zihniyetin, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik kurumlarına, devlet sistemine ve seçilmiş temsilcilerine yönelik hadsizliklerini, sözde "kaos ortamı" tehdidi altında dile getirmeleri,  hiçbir zeminde kabul edilemez.

En son 15 Temmuz'da tarihin karanlık sayfalarına, bir daha çıkmamak üzere gömdüğümüz bu darbe muhipliği, gerek Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı mücadelesi gerekse tüm milletin yekvücut olarak bu zilletin tekerrürünü sonsuza dek reddedişi karşısında,  zaman zaman çaresizliklerini,  böylesi çıkışlarla maalesef dile getirme gafletinde bulunmaktadır.

Gereğinin ziyadesiyle yapılacağına olan inancımızla beraber, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devletimize, demokratik olarak seçilmişlerimize ve halkımıza olan tam ve koşulsuz desteğimizin altını çizeriz. Kamuoyuna duyurulur.’

04 Nis 2021 - 16:40 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

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Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Nisan 17:19

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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