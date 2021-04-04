İZMEK’le meslek edinip e-ticarete atılacaklar

Kısa adı İZMEK olan İzmit Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nın usta öğreticilerine bilgilendirme yapıldı. Toplantıya İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü ve Halk Eğitim Müdür Yardımcıları Ferhat Yüksel ve İbrahim Kaygusuz katıldı. 56 usta öğreticinin katıldığı toplantıda bilgi veren Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç, İZMEK kurslarının kursiyerlerin sosyal gelişimlerine ve meslek sahibi olmalarına yardımcı olduğunu belirterek kursiyerler tarafından faydalanılabilecek e-ticaret sitesi olan İzmit Çarşısı’nın da tanıtımını gerçekleştirdi. Toplantının devamında kursiyerlerin, yapmış olduğu el emeği ürünleri e-ticaret üzerinden satışını nasıl gerçekleştirebilecekleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

KADIN GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ GELİYOR

İZMEK kursları ve e-ticaret sitesi olan İzmit Çarşısı ile ilgili yapılan bilgilendirmenin ardından yakın zamanda hayata geçmesi planlanan Kadın Girişimcilik Merkezi ile ilgili de çalışmalara yer verildi. Kadın Girişimcilik Merkezi’nin hayata geçmesiyle çeşitli branşlarda atölye çalışmalarının olacağını belirten Sinem Gülenç, kadınlara yönelik sosyal ve ekonomik desteğin yanı sıra çocukların faydalanabileceği etüt merkezi, spor salonu ve kütüphanenin de faaliyete geçeceğinin bilgisini verdi. Gülenç ayrıca, kursların genellikle mahalle konaklarında verildiğini ve bu kurs alanlarının iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalarında devam edeceğini söyledi.