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04 Nis 2021 - 21:00- Gündem G: 04 Nis 2021 - 19:05

Kocaeli'de 374 firma eleman arıyor

İŞKUR, Kocaeli'de 374 firmanın açık iş ilanlarını yayınladı.
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Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), Kocaeli'deki açık iş ilanlarını yayınladı. Kocaeli'de374 firma personel arıyor.

İş ilanlarını görüntülemek için tıklayın...
# Kocaeli

04 Nis 2021 - 21:00 - Gündem

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