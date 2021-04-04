Kocaeli'ye sonbaharda beklenen yağışların düşmemesi ile alarm veren barajlardaki seviye, kış mevsiminde gelen kar sonrasında yükselmeye başladı. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda Ocak ayında yüzde 14’e kadar düşen su seviyesi bugün itibari ile yüzde 98’e ulaştı. Barajdaki su miktarı 50 milyon metreküp olarak ölçüldü. Barajı besleyen derelerin ve su kaynaklarında bulunan dağlardaki karların erimesi ile birlikte, baraja giren su seviyesinin saniyede 20 metreküp olduğu tespit edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, Kocaeli bölgesi için kuvvetli sağanak yağış beklendiğinin açıklanması sonrasında ise Yuvacık Barajı’nın kapakları taşma riskine karşı açıldı.
04 Nis 2021 - 20:41- Gündem Güncelleme: 04 Nis 2021 - 20:44
Su seviyesinin yüzde 98’e yükseldiği Yuvacık Barajı’nda kapaklar açıldı
Kocaeli’nin su ihtiyacının büyük kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı’ndaki seviye yüzde 98’e ulaştı. Kocaeli bölgesi için verilen kuvvetli sağanak yağış uyarısı sonrasında, taşma riskine karşı barajın kapakları açıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ali - suyu denize bırak ondan sonra su tasarrufu de....!!!
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.