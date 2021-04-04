Yardımcıoğlu’ndan Bildiri Yayınlayan 104 Amiral’e: Hodri Medyan!

Bildiri yayımlayan 104 emekli generalin bildirisi sonrası konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yardımcıoğlu, 104 emekli generalin muhataplarının savcı ve psikiyatristler olduğunu söyledi. Yardımcıoğlu, “Aslında bunlara cevap vermeye değmez. Muhatapları savcı ve psikiyatristlerdir ama emekliliklerinde bile rahat duramıyor olmaları nasıl bir şeyle karşı karşıya olduğumuzu göstermesi açısından çok önemlidir. Askeri liseye başladıkları günden şu ana kadar maişet temin etme derdi olmamış bu insan topluluğunun Türk milletine kafa tutmalarını ve Türk devletine kafa tutmalarını esefle karşılıyorum” ifadelerine yer verdi.

“SİZİN ARKANIZDA KİMLER VAR?”

BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu, şöyle konuştu: “Askeri liseye başladıkları günden bu yana kadar Türk milletinin ve dolayısıyla Türk devletinin sırtından her türlü ihtiyaçları karşılanmış olan bu güruhun hala Türk milletinin ve Türk devletinin üzerinde yük olmaya devam etmeleri bir yana hala bu ülkeye zarar verme emelleri olan insanların tetikçiliğini yapıyor olmalarını hayretle karşılıyorum. Sizin arkanızda kimler var arkadaş? Bana bir söyleyin bakalım… Askerler gelenekleri itibarıyla emir almaya alışkındırlar ve kendilerine verilen emri yerine getirirler size bu açıklamayı yapmak üzere kim emir verdi? Aziz Türk milletine bunu açıklamak zorundasınız!”

“VESAYET ARTIĞI ZİHNİYET İLE HAREKET EDENLERİ KINIYORUM”

Siyasetin, iktidar ve muhalefet rekabetiyle yürüdüğünü belirten Yardımcıoğlu, şu açıklamalarda bulundu: “Bizlerde bizi yöneten ve yönetmeye talip olan siyaset kurumu aktörlerini beğenir ya da eleştirebiliriz. Vesayet artığı zihniyet ile hareket edenleri en güçlü şekilde kınıyorum... Bu millet demokrasimiz için büyük bedeller ödemiştir ve size bir daha fırsat vermez. Ancak; demokrasiye kepli -postallı ayar vermek isteyenlere, bu millet en son 15 Temmuz gecesi gereken ayarı vermişti. Gerekmesi durumunda bunu tekrar yapacaktır da…”

“NAMLUSUNU MİLLETİNE ÇEVİRMİŞ TANKA ASLA SELAM DURMAYIZ!”

Kahraman Türk milletinin, bedelini göze aldığı hiçbir mücadeleyi kaybetmediğini aktaran Yardımcığlu, son olarak şunları söyledi: “Çünkü korkmanın yenilmek olduğunu biliyoruz. Namlusunu milletine çevirmiş tanka asla selam durmayız, kalemini milletine çevirenin de kalemini kırarız. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Devletin ve milletin imkânlarıyla bir yere gelip şerefli Türk ordusunun rütbelerini kendi adlarının önüne koyarak şereflenmeye çalışan istismarcılar, kendinize gelin! Hiç kimse Devletin verdiği rütbeyi kullanarak devlete ve millete Kabadayılık yapamaz. Bunu o küçük kafalarınıza sokun… Son olarak merhum Abdürrahim Karakoç ağabeyin sözü geldi aklıma: Gölgelik te uyuklayan At, Arpa dolu Torba görür Rüya da / İtibarı Sarsılmış Zevat, Yatar Kalkar Darbe görür Rüya da”