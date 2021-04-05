Benhur formda

Kocaelispor’da Covid-19 testi pozitif çıkan 10 günlük karantina süresi sona eren Benhur Keser takımla birlikte çalışmalara devam ediyor. Antrenmanlarda oldukça istekli görülen etkili kanat oyuncusunun formundan fazla bir şey kaybetmediği görüldü. Oldukça iştahlı bir şekilde çalışan Benhur’un 24 Erzincan maçında 11’de sahaya çıkacağı düşünülüyor.