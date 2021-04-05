Mor Menekşe bu duayla ‘Bismillah’ dedi! 'Yolun sonu 3. Lig olsun'

Kentimizin en eski kulüplerinden biri olan ve ilimizi 2.Lig’lerde bile temsil etmişken şimdi amatör kümede mücadele veren Gebzespor, eski günlerine dönmek için BAL sezonu öncesi kurban kesip şampiyonluk duası etti. Tesislerin önündeki törende kurban kesen Menekşeler, 17 Nisan’da başlaşacak lig öncesi rötuşları yapıyor.
GEBZESPOR’UN GRUBU:
1. Kocaeli Gebzespor
2.Elmasbahçespor
3.Gemlik Vefaspor
4.Kocaeli Arslanbey GB
5.Kocaeli D.Dere
6.Görükle ipekspor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.