Mor Menekşe bu duayla ‘Bismillah’ dedi! 'Yolun sonu 3. Lig olsun'

Kentimizin en eski kulüplerinden biri olan ve ilimizi 2.Lig’lerde bile temsil etmişken şimdi amatör kümede mücadele veren Gebzespor, eski günlerine dönmek için BAL sezonu öncesi kurban kesip şampiyonluk duası etti. Tesislerin önündeki törende kurban kesen Menekşeler, 17 Nisan’da başlaşacak lig öncesi rötuşları yapıyor.

GEBZESPOR’UN GRUBU:

1. Kocaeli Gebzespor

2.Elmasbahçespor

3.Gemlik Vefaspor

4.Kocaeli Arslanbey GB

5.Kocaeli D.Dere

6.Görükle ipekspor