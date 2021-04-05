Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve  Teknik Anadolu Lisesi üretiyor 

Uzun yıllar 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde alanı ile ilgili, muhasebe öğretmenliği ve müdür yardımcılığı yapan Serpil Acar Yıldırım, 27.09.2019 tarihinden itibaren Karamürsel 100.Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü olarak görevini sürdürmekte. Gelin şimdi okulu okulun müdürü Serpil Acar Yıldırım’dan çalışmaları dinleyelim; Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak çalışmalarımız başarılı bir şekilde devam ediyor. Okulumuzun temel amacı, öğrencilerini sanayinin beklentileri doğrultusunda bir elemanın sahip olduğu bilgi ve becerileri onlara kazandırmak. Mezuniyet sonrası yüksek öğrenime onları hazırlamaktır.



5 MESLEK DALINDA EĞİTİM

Peki 100.yıl hangi alanlarda eğitim veriyor. Bilişim Teknolojileri Alanı, Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı, Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı, Metal Teknolojisi Alanı, Kimya Teknolojileri Alanı olmak üzere 5 dalda mesleki eğitim verilmektedir. Meslek dersleri; Okulun birçok atölye ve laboratuarların da öğrenciler uzman öğretmenlerden alanına uygun eğitim almakta dersleri birçoğu uygulamalı olarak yaparak yaşayarak gerçekleştirilmektedir. Ortaokuldan temel eğitimini tamamlayan ve iyi bir mesleki eğitim almış kız veya erkek tüm öğrenciler okulun değişik alanlarını tercih edebilirler.

9’UNCU SINIFLARIN DURUMU



Bunun yanında 9’ncu sınıfa başka liselerde başlayan öğrencilerimiz de boş kontenjan bulunması halinde okulun eğitim verdiği alanlarla ilgili okul değiştirme işlemlerini 9’ncu sınıfın birinci dönem sonuna kadar yapabilmektedirler. Okulun 12’nci sınıfına gelen öğrenciler eğitim gördükleri meslek alanı ile ilgili çevremizdeki işletme ve fabrikalarda haftada üç gün uygulamalı beceri eğitimi görmekte ve bunun karşılığında devam ettikleri müddetçe asgari ücretin yüzde 30’u oranında ücret almaktadırlar. Okulun öğrencileri 10’ncu sınıftan itibaren kaza ve meslek hastalıklarına karşı sigortalı yapılmakta sigortaları devlet tarafından karşılanmaktadır. Alanlarda 11’nci sınıfa gelen öğrencilere iş güvenliği eğitimi verilmekte ve yapılan sınav sonucunda başarılı olanlara iki yıl geçerli olan iş güvenliği belgesi verilmektedir.

İŞ YERİ AÇMA BELGESİ

Okuldan mezun olan öğrencilere diploma yanında 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre Ustalık Belgesi’nin yetki ve sorumluluklarına sahip ‘İş Yeri Açma Belgesi’ verilir. Okulun mezunları kendi işyerlerini kurup çalıştırabilir. Okuldan mezun olanlar, yükseköğretim kurumlarına girebilmek için ‘Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) katılma hakkına sahiptir. Kendi alanı ile ilgili yüksek öğrenim görmek isteyen öğrencilere ÖSYM ek puan vermektedir. Öğrenciler, işletmelerde ve fabrikalarda branşlarına uygun yerlerde staj yaptıklarında ileride işe girerken bu işletmeleri deneyim veya referans olarak gösterebilirler. Buda öğrencinin mezuniyet sonrası iş bulmasında büyük bir avantajdır.

AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİ

Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumu olarak öğrencilerin yeteneklerini keşfetmesini sağlayıp, onları toplumun istek ve ihtiyaçları doğrultusunda sağlıklı, bilinçli, gerçek disiplin duygusuna sahip, ekonomik hayat için gerekli bilgi ve becerileri kazanmış, ilgi ve yetenekleri ölçüsünde iş alanlarına ve yüksek öğrenime hazırlamayı misyon edinmiş olan 100. Yıl Bölgemizde Avrupa birliği projeleri ile adından çokça söz ettirmektedir. Avrupa Birliği ve Ulusal Ajans tarafından kabul edilmiş uluslararası projeler ile okulun öğretmen ve öğrencileri yurt dışındaki okul ve kurumları ziyaret etme ve yurt dışı fırsatları elde etme şansına sahip olmaktadırlar. Karamürsel 100. Yıl’ın halen devam etmekte olan biri İngiltere koordinatörlüğünde diğeri İtalya koordinatörlüğünde olmak üzere iki tane Avrupa Birliği projesi devam etmektedir. Salgın koşulları uygun olduğunda okulun birçok öğrencisi yurtdışına gitme fırsatı elde edecektir.

ÇIRAKLIK, KALFALIK, USTALIK

Okulun Büyük bir kapalı spor salonu, halı sahası, basketbol ve voleybol sahaları ile öğrencilerine harika spor yapma olanakları sunmaktadır. Bundan dolayı okulun futbol, voleybol ve güreş takımları bölgemizde birçok başarıya imza atmış büyük dereceler elde etmiştir. Karamürsel 100 Yıl Tübitak projeleri ile öğrencilerini bilimsel gelişmelere teşvik etmeyi gerçekleştirmiştir. Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve teknik Anadolu Lisesinde Açık Öğretim Mesleki Eğitim yüz yüze programları uygulanmaktadır. Çevredeki işletme ve atölyeler için birçok alanda, çıraklık, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik eğitimleri verilmekte sınavları yapılmakta ve belgeleri verilmektedir. Karamürsel 100.Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine ait tüm alanlarla ilgili bilgi ve tanıtımları aşağıdaki adreste detaylı olarak bulabilirsiniz http://karamurseleml.meb.k12.tr/