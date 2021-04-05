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05 Nis 2021 - 15:37- Eğitim G: 05 Nis 2021 - 15:42

Çınarlı MTAL‘dan ‘Geleceğini Düşün Suyunu Koru’ projesi
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Yaptığı projelerle adeta projeler okulu haline gelen Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden yeni bir e twinning projesi daha geldi. Okulun coğrafya öğretmeni Nizamettin Güleşçe projeyle ilgili şöyle konuştu: "10. sınıf öğrencilerinin yaptığı projenin amacı öğrencilerimizin içilebilir su kaynaklarının kullanımı hakkında farkındalığı artırmak ve bu kaynakların sürdürülebilir kullanımı için sorumluluk bilinci kazanmaları amaçlanmaktadır. Proje sürecinde bu doğrultuda “SU EKİPLERİ” oluşturularak okullarımızda ve evlerimizde bilgilendirme çalışmaları yürütülecektir. Proje Bursa’dan 3 öğretmen, Hatay, Kayseri ve Kocaeli’ den 1’er öğretmen olmak üzere toplam 6 öğretmen ve 5 okul tarafından sürdürülmektedir. Projede görev alan öğretmen ve öğrencilerimize başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.
# Kocaeli

05 Nis 2021 - 15:37 - Eğitim

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