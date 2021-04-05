Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
05 Nis 2021 - 15:38- Ekonomi G: 05 Nis 2021 - 15:43

Gebze Center AVM sağlıklı ve güvenli 

Gebze ve bölge halkı için kıymetli bir yaşam merkezi olan Gebze Center AVM, ziyaretçilerine sağlıklı bir alışveriş ortamı sunmaya devam ediyor. AVM’l...
mask

Gebze ve bölge halkı için kıymetli bir yaşam merkezi olan Gebze Center AVM, ziyaretçilerine sağlıklı bir alışveriş ortamı sunmaya devam ediyor. AVM’lerin tekrar hizmete açıldığı 2020 Haziran ayından beri 100 farklı denetimden geçen Gebze Center AVM, gerçekleştirilen denetimlerin hepsinden tam puan aldı. Valilik Komisyonu, Kaymakamlık Heyeti, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İl Ticaret Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve Dinamik Denetleme Kurulu ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, Gebze Center AVM yüzde 100’lük bir başarı oranı gösterdi. 
# Gebze

05 Nis 2021 - 15:38 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Pirelli’den 17 jant ve üzeri 4 adet lastik alan herkese 500 TL’ye varan indirim fırsatı mask
Pirelli’den 17 jant ve üzeri 4 adet lastik alan herkese 500 TL’ye varan indirim fırsatı
Başkan Şayir, Zeybek’i ağırladı mask
Başkan Şayir, Zeybek’i ağırladı
Albaraka Türk’e  iklim liderliği ödülü! mask
Albaraka Türk’e  iklim liderliği ödülü!
Z kuşağının cebinde  100 milyar var mask
Z kuşağının cebinde  100 milyar var
Üretici ve market fiyat  farkı 5 KATA ULAŞTI mask
Üretici ve market fiyat  farkı 5 KATA ULAŞTI
Henkel, hedeflerinin  ötesine geçmeyi başardı mask
Henkel, hedeflerinin  ötesine geçmeyi başardı
Anket Gölcük Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
2 çocuk annesi kadının cesedi mağarada bulundu mask
2 çocuk annesi kadının cesedi mağarada bulundu
19 yaşındaki Emirhan av tüfeği ile inthar etti mask
19 yaşındaki Emirhan av tüfeği ile inthar etti
İzmit’teki tarihi tekel binası duvarı yıkıldı! mask
İzmit’teki tarihi tekel binası duvarı yıkıldı!
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları mask
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları
UTV 30 metreden uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 1 yaralı mask
UTV 30 metreden uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 1 yaralı
Hürriyet yıkım yerinde tepki gösterdi! “Vahşice bir yıkım” mask
Hürriyet yıkım yerinde tepki gösterdi! “Vahşice bir yıkım”

GALERİ

Kocaeli Memur-Sen ve Kültür Teşekkülleri: Rütbeleri ellerinden alınmalı mask
Kocaeli Memur-Sen ve Kültür Teşekkülleri: Rütbeleri ellerinden alınmalı
Virüs denetimi, uzun araç kuyruğu oluşturdu mask
Virüs denetimi, uzun araç kuyruğu oluşturdu
Yüksek gerilim hattındaki çalışma D-100'ü trafiğe kapattı mask
Yüksek gerilim hattındaki çalışma D-100'ü trafiğe kapattı
Sürücüler ceza yememek için cam filmlerini söktü mask
Sürücüler ceza yememek için cam filmlerini söktü
Nisan ayında Kartepe'de kar sürprizi mask
Nisan ayında Kartepe'de kar sürprizi
Batan balıkçı teknesindeki 3 kişi son anda kurtarıldı mask
Batan balıkçı teknesindeki 3 kişi son anda kurtarıldı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL