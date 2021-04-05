Gebze ve bölge halkı için kıymetli bir yaşam merkezi olan Gebze Center AVM, ziyaretçilerine sağlıklı bir alışveriş ortamı sunmaya devam ediyor. AVM’lerin tekrar hizmete açıldığı 2020 Haziran ayından beri 100 farklı denetimden geçen Gebze Center AVM, gerçekleştirilen denetimlerin hepsinden tam puan aldı. Valilik Komisyonu, Kaymakamlık Heyeti, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İl Ticaret Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve Dinamik Denetleme Kurulu ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, Gebze Center AVM yüzde 100’lük bir başarı oranı gösterdi.
05 Nis 2021 - 15:38- Ekonomi Güncelleme: 05 Nis 2021 - 15:43
Gebze Center AVM sağlıklı ve güvenli
Gebze ve bölge halkı için kıymetli bir yaşam merkezi olan Gebze Center AVM, ziyaretçilerine sağlıklı bir alışveriş ortamı sunmaya devam ediyor. AVM’l...
# Gebze
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.