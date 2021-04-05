Gebze Center AVM sağlıklı ve güvenli 

Gebze ve bölge halkı için kıymetli bir yaşam merkezi olan Gebze Center AVM, ziyaretçilerine sağlıklı bir alışveriş ortamı sunmaya devam ediyor. AVM’lerin tekrar hizmete açıldığı 2020 Haziran ayından beri 100 farklı denetimden geçen Gebze Center AVM, gerçekleştirilen denetimlerin hepsinden tam puan aldı. Valilik Komisyonu, Kaymakamlık Heyeti, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İl Ticaret Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve Dinamik Denetleme Kurulu ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, Gebze Center AVM yüzde 100’lük bir başarı oranı gösterdi.