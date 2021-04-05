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05 Nis 2021 - 15:43- Ekonomi G: 05 Nis 2021 - 15:45

Albaraka Türk’e  iklim liderliği ödülü!

Sürdürülebilirlik alanında sektörün lider bankası olmaya devam eden Albaraka Türk, Karbon Saydamlık Projesi (CDP) kapsamında; Türkiye 11. İklim Değişikliği Sanal Konferansı‘nda “liderlik” ödülüne layık görüldü.  

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Albaraka Türk, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında; iklim krizi, karbon salınımı ve su problemleri olmak üzere evrensel birçok sorunun çözümüne ilişkin önemli adımlar atmaya ve bu adımların olumlu sonuçlarını almaya devam ediyor. Bu kapsamda, Albaraka Türk dünyanın en büyük çevre raporlama platformu olan Karbon Saydamlık Projesi’nin (CDP) Türkiye’deki şirketlerin iklim değişikliği ve su riskleri yönetimine dair analiz ve bulgularıyla birlikte 2020 liderlerini açıkladığı; CDP Türkiye 11. İklim Değişikliği Sanal Konferansı‘nda “liderlik ödülünü” aldı. 

ÇEVRESEL ETKİ 

Alınan liderlik ödülüne ilişkin olarak değerlendirmede bulunan Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku; “Dünyanın En İyi Katılım Bankası Olmak” vizyonu ile sürdürülebilirlik yaklaşımını şekillendiren Albaraka Türk’ün, tüm faaliyetlerini çevresel etki ve gezegenin geleceğini düşünerek inşa ettiğini vurguladı.

05 Nis 2021 - 15:43 - Ekonomi

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