En az 7 kadın katledildi, 8 kadın seks işçiliğine zorlandı

İnsan Hakları Derneği (İHD) tarafından oluşturulan 2020 yılı Kadın Raporu’nda Kocaeli ile ilgili çarpıcı veriler paylaşıldı. Raporda, 11 Mart 2020 tarihinde ilan edilen Covid-19 pandemisiyle beraber toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin daha da arttığının belirtildiği raporda 399’u yabancı uyruklu olmak üzere an az 709 kadın seks işçiliğine zorlandığı, 2020 yılında Kocaeli’de en az 8 kadının seks işçiliğine zorlandığı belirtildi.
18 KADIN ŞİDDETE UĞRADI
2020 yılında ülke geneli en az 316 kadın cinayeti işlenirken Kocaeli’de 2020 yılında en az 7 kadın öldürüldü. En az 1 kadının ise şüpheli şekilde öldüğü raporda yer aldı. “Kadınlara Yönelik Şiddet, Taciz, Tecavüz” başlıklı raporda ise Kocaeli’de en az 18 kadın şiddete uğradığı, en az 6 kadının ise cinsel saldırıya maruz kaldığı belirtildi.
ÖLDÜRÜLEN KADINLAR
- Zübeyde Duran (40): 19 Ocak 2020’de Çayırova’da M.E. isimli erkek, sevgilisi Zübeyde Duran’ı silahla vurarak öldürdü. Polis kadının 6 yaşındaki oğlunu Y.Y. evde annesinin başında beklerken buldu. Çocuk, M.E.’nin eve geldiğini, patlama sesi duyduğunu, sonra M.E.’nin olay yerinden kaçtığını söyledi. M.E. 21 Ocak’ta intihar etti
- Zehra Erdem (39): 5 Şubat 2020’de, Çayırova’da İ.E. (45) isimli erkek ekonomik sıkıntılar yüzünden tartıştığı eşi Zehra Erdem’i pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Zehra E. olay yerinde, kadını öldürdükten sonra intihar eden İ.E. ise hastanede öldü.
- Hatice Çetinbaş (64): 6 Şubat 2020’de, Kartepe’de 24 Ocak günü evinde oğlu tarafından ölü bulunan Hatice Çetinbaş’ı öldürdükleri iddiasıyla R.K. ve Z.K. gözaltına alındı. R.K. ve Z.K.’nin kadını senet imzalatmak ve bileziklerini çalmak için darp ederek öldürdüğü iddia edildi.
- Fatma D. (64): 14 Şubat 2020’de Kandıra’da E.D. (31) isimli erkek, annesi Fatma D.’yi evinde uyuduğu sırada tüfekle vurarak öldürdü. Kadın kaldırıldığı hastanede öldü, erkek gözaltına alındı. E.D.’nin “psikolojik sorunu” olduğu öne sürüldü.
- Kiraz Yıldırım (36): 9 Nisan 2020’de Darıca’da, 43 yaşındaki Mustafa Y., eşi Kiraz Yıldırım’ı yaşadıkları evde öldürdü. Katil Mustafa Y. saatler sonra polis merkezine giderek teslim oldu
- Özlem Güneş (39): 5 Eylül 2020’de İzmit’te Zülküf Güneş (40) isimli erkek, eşi Özlem Güneş’i boğarak öldürdü. Zülküf Güneş cesedin başında sabaha kadar bekledikten sonra polisi arayarak kendini ihbar etti, gözaltına alındı. Erkeğin kadını öldürmesindeki tartışmanın konusunun acı kahve olduğu ortaya çıktı. Şahsın, Özlem Güneş’i önceden birçok kez darp ettiği, kadının şikâyetçi olduğu açıklandı.
- Serap Özkan (44): 13 Kasım 2020’de İzmit’te V.Ö. (54) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu eşi Serap Özkan ve oğlu Suat Özkan’ı (26) öldürdü. Erkek, Serap Özkan’ın annesi ve Suat Özkan ile birlikte yaşadığı eve gizlice girdi, Serap Özkan ile kavga etti ve yanında getirdiği pompalı tüfekle karsını ve oğlunu öldürdü. Erkek sonra intihar etti.
SEKS İŞÇİLİĞİNE ZORLANANLAR
- -7 Ocak 2020’de Kocaeli’nde 3 kadını seks işçiliğine zorlayan 1 erkek gözaltına alındı.
- -5 Şubat 2020’de Kocaeli’nde N.K. isimli erkek ve F.A. isimli kadın bir kadını seks işçiliğine zorladıkları için gözaltına alındı7 Şubat 2020’de Kocaeli’nde Gürcistan vatandaşı A.C. ve I.C. isimli iki erkek ve seks işçiliğine zorladıkları Gürcistan vatandaşı E.M. isimli kadın gözaltına alındı.
- -17 Şubat 2020’de Kocaeli’nde F.K. isimli erkek Özbekistan vatandaşı S.D., G.B. ve F.M. isimli kadınları seks işçiliğine zorladığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Kadınların sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.
- -4 Eylül 2020’de Bursa Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuşla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmayla, 17 ayrı sosyal medya hesabından fuhuş için müşteri arandığını belirledi. Başlatılan teknik ve fiziki takip ile kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik Bursa'nın yanı sıra İstanbul ve Kocaeli’nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda zorla seks işçiliği yaptırılan 8 kadın kurtarıldı. 11 şüpheli, yakalanarak, gözaltına alındı.
- -8 Eylül 2020’de Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler geçtiğimiz Cuma günü Bursa merkezli İstanbul, Kocaeli ve Antalya illerinde, zorla kadınları fuhşa zorlayan kişilere yönelik operasyon yaptı. 13 mağdur ve 59 müşterinin ifadesi alınarak çok sayıda farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda 8 kadın ve onları seks işçiliğine zorlayan 1’i İstanbul, 1’i Kocaeli, 1'i Antalya ve 12'si Bursa’da olmak üzere toplam 15 kişi gözaltına alındı.
- -8 Eylül 2020’de Bursa, İstanbul, Antalya ve Kocaeli’nde 15 erkek, 13 kadını seks işçiliğine zorladıkları için gözaltına alındı. İçlerinden Kocaeli’nde gözaltına alınan E.D. isimli erkeğin, eşini seks işçiliğine zorladığı açıklandı
- -10 Kasım 2020’de Yalova merkezli bir operasyonda Yalova, İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Balıkesir illerinde 19’u Türkiye vatandaşı olmayan 31 kadın ve onları seks işçiliğine zorlayan 16 kişi gözaltına alındı. Kaç kadının kaç erkeği seks işçiliğine zorladığı basına yansımadı.
ŞÜPHELİ ÖLÜMLER
- -17 Nisan 2020’de Kocaeli’nde Semra K. (31) 9 katlı bir apartmanın çatısından düşerek öldü. Kadının intihar ettiği iddia edildi. Semra K.’nın önceki hafta eşiyle tartışınca abisinin evine gittiği, eşinin bina önüne giderek silahla havaya ateş ettiği, olay gününden önce eve döndüğü ortaya çıktı.
- ŞİDDET, TACİZ, TECAVÜZ
- -13 Ocak 2020’de Gölcük ilçesinde 5 aylık hamile Hacer Atik, 11 gün önce cezaevinden çıkan dini nikahlı eşi Muhsin Culfacı tarafından dövüldü. Atik’in elinde sigara da söndüren Culfacı’nın yakalanması için polis çalışma başlattı.
- -28 Ocak 2020’de Kocaeli’nde S.S. isimli erkek eşi K.S.’yi (25) sopayla başına vurarak darp etti. Kadın 24 gün yoğun bakımda kaldı. K.S.’nin babası kocasının dört yıldır K.S.’ye şiddet uyguladığını söyledi. Ağır yaralanan kadının kişisel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiği için anne ve babasının evine yerleştiği kaydedildi.
- -16 Mart 2020’de Kocaeli’nde S.Y. isimli kadın bir restoranda işletmeci, eşi ve 6-7 başka kişiden kendisini ve oğlu M.A.’yı (22) darp ettikleri gerekçesiyle şikâyetçi oldu.
- -6 Mayıs 2020’de Kocaeli’nde İ.K.Ş. isimli erkek, eski eşi E.U.’ya (33) cinsel saldırıda bulundu, işkence yaptı ve kadını ölümle tehdit etti. Kadının şikâyeti üzerine tutuklanan erkek 3 gün sonra tahliye edildi. İ.K.Ş. hakkında 48 ayrı soruşturma ve dava açıldığı açıklandı.
- -1 Haziran 2020’de Kocaeli’nde E.Ç. isimli erkek 8 aydır ayrı yaşadığı eşi N.Ç.’nin evine giderek kadına tecavüz etmeye çalıştı, sonra kadını bıçakladı. Polis olay yerinden kaçan E.Ç.’yi yakalamak için çalışma başlattı. N.Ç. hastaneye kaldırıldı.
- -9 Haziran 2020’de Kocaeli’nde M.İ.A. isimli erkek, annesi N.A.’yı (84) darp etti. Polis ekipleri olay yerine gelince M.İ.A., kadını rehin aldı. Erkeğin psikotik bozukluğu olduğu iddia edildi. Erkek gözaltına alındı, N.A. hastaneye kaldırıldı.
- -12 Haziran 2020’de Kocaeli’nde engelli D.E. (43) isimli kadın, eşi T.E.’nin ve ailesinin kendisini evlendiğinden beri sürekli tehdit ettiğini ve kendisine şiddet uyguladığını söyleyerek şikâyetçi oldu.
- -21 Haziran 2020’de Kocaeli’nde G.D. isimli erkek, abisinin eşi M.D.’yi tabancayla vurarak yaraladı. Erkek olay yerinden kaçtı, M.D. hastaneye kaldırıldı, polis G.D.’yi yakalamak için çalışma başlattı.
- -5 Temmuz 2020’de Kocaeli’nde K.B. isimli erkek ayrı yaşadığı eşi S.Ç.’yi (25) pompalı tüfekle vurdu, olay yerinden kaçtı. Kadın hastaneye kaldırıldı ve tedaviye alındı.
- -10 Temmuz 2020’de Kocaeli’nde Y.Ş. isimli erkek ve H.Ş. isimli oğlu, 5 yıl önce kızının H.Ş. ile evlenmesini istemediği için G.D. isimli kadını darp etti, kolunu ve burnunu kırdı. Erkekler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. G.D. erkeklerin kendini önceden de tehdit ettiğini, hakaret ettiğini, kardeşi olan başka bir kadını da darp ettiklerini, dava açıldığını ama erkeklerin serbest bırakıldığını söyledi
- -17 Ağustos 2020’de Kocaeli’nde bir erkek, eşi K.D.’yi (40) bıçakladı, ölümle tehdit etti. Kadın, kocasının kendisine yıllarca şiddet uyguladığını, ondan uzaklaşmak için şehir değiştirdiğini, nüfus müdürlüğünün erkeğe adresini verdiğini söyledi.
- -9 Ağustos 2020’de Kocaeli’nde M.S. (27) isimli erkek, evde eşini darp etti. Kadın şikayetçi olunca intihar etmekle tehdit etti. Polis, kendini binanın çatısındaki kulübeye kilitleyen erkeği karakola götürdü. Olayla ilgili yasal süreç basına yansımadı
- -23 Ağustos 2020’de Kocaeli’nde bir erkek, sokakta eski sevgilisi İ.Y.’yi darp etti, yerde sürükledi. Kadın şikâyetçi oldu
- -27 Ağustos 2020’de Kocaeli’nde E.Ç. isimli erkek, eşi N.Ç.’ye tecavüz etmeye çalıştı, kadını direndiği için bıçakladı, olay yerinden kaçtı. N.Ç. hastaneye kaldırıldı
- -28 Ağustos 2020’de Kocaeli’nde K.D. isimli erkek, sokakta sevgilisi B.Ç.’yi darp etti. K.D., kadına yardım etmeye çalışan Y.K. isimli erkeği bıçakladı.
- -9 Eylül 2020’de Denizli'de üniversite öğrencisi Şeyda Küçükay (25), ayrılmak istediği eski nişanlısı Erdem D. (38) tarafından evinden çarşafa sarılıp, otomobilin bagajına konularak kaçırıldı. Kocaeli'nde 9 gün işkence gören Küçükay, fırsatını bulup kaçtı. Daha sonra Denizli'ye gelen Küçükay, peşini bırakmayan Erdem D.’nin silahlı saldırısına uğradı.
- -15 Eylül 2020’de Kocaeli’nde 4 erkek 20 yaşındaki zihinsel engelli bir kadına cinsel saldırıda bulundu, fotoğraflarını çekerek şantaj yaptı, ölümle tehdit etti. Polis soruşturma başlattı. 4 erkekten biri tutuklandı, diğerleri hakkında “ev hapsi” tedbiri verildi
- -20 Eylül 2020’de Kocaeli’nde S.S. (49) isimli erkek bankamatikte kadınların arkasında sıraya girerek telefon kamerasıyla eteklerinin altından fotoğraf çektiği için gözaltına alındı.
- -27 Eylül 2020’de Kocaeli’nde H.T. isimli erkek sahte iş ilanı verdi ve başvuran kadınları taciz etti. H.T. gözaltına alındı.
- -28 Eylül 2020’de Kocaeli’nde cezaevinden izinli çıkan erkek, engelli eşi A.O.’yu darp etti ve olay yerinden kaçtı. Kadın hastaneye kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.
- -17 Ekim 2020’de Kocaeli’nde E.K. (30) isimli erkek, eşi S.K.’yi, 1 ve 3 yaşındaki iki oğlunu ve S.K.’nin babasını darp etti, bıçakla tehdit etti ve evde rehin aldı. Jandarma erkeği ikna ederek gözaltına aldı.
- -30 Ekim 2020’de Kocaeli’nde bir erkek, sokakta darp ettiği eski eşini darp etti. Yasal süreç basına yansımadı.
- -13 Kasım 2020’de Kocaeli’nde bir erkek, sokakta bir kadını darp etti ve kadına bıçak çekti. Olay yerinden geçen iki asker olaya müdahale etti, erkek olay yerinden kaçtı, yaraladığı kadın hastaneye kaldırıldı.
- -18 Kasım 2020’de Kocaeli’nde E.Ö. isimli erkek, eski sevgilisi F.K.’ye işyerine giderek bıçakla saldırdı. E.Ö. olay yerinden kaçarken kendini bacağından yaraladı. F.K. ve E.Ö. hastaneye kaldırıldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.