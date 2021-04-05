En az 7 kadın katledildi, 8 kadın seks işçiliğine zorlandı

İnsan Hakları Derneği (İHD) tarafından oluşturulan 2020 yılı Kadın Raporu’nda Kocaeli ile ilgili çarpıcı veriler paylaşıldı. Raporda, 11 Mart 2020 tarihinde ilan edilen Covid-19 pandemisiyle beraber toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin daha da arttığının belirtildiği raporda 399’u yabancı uyruklu olmak üzere an az 709 kadın seks işçiliğine zorlandığı, 2020 yılında Kocaeli’de en az 8 kadının seks işçiliğine zorlandığı belirtildi.

18 KADIN ŞİDDETE UĞRADI

2020 yılında ülke geneli en az 316 kadın cinayeti işlenirken Kocaeli’de 2020 yılında en az 7 kadın öldürüldü. En az 1 kadının ise şüpheli şekilde öldüğü raporda yer aldı. “Kadınlara Yönelik Şiddet, Taciz, Tecavüz” başlıklı raporda ise Kocaeli’de en az 18 kadın şiddete uğradığı, en az 6 kadının ise cinsel saldırıya maruz kaldığı belirtildi.

ÖLDÜRÜLEN KADINLAR

Zübeyde Duran (40): 19 Ocak 2020’de Çayırova’da M.E. isimli erkek, sevgilisi Zübeyde Duran’ı silahla vurarak öldürdü. Polis kadının 6 yaşındaki oğlunu Y.Y. evde annesinin başında beklerken buldu. Çocuk, M.E.’nin eve geldiğini, patlama sesi duyduğunu, sonra M.E.’nin olay yerinden kaçtığını söyledi. M.E. 21 Ocak’ta intihar etti

Zehra Erdem (39): 5 Şubat 2020’de, Çayırova’da İ.E. (45) isimli erkek ekonomik sıkıntılar yüzünden tartıştığı eşi Zehra Erdem’i pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Zehra E. olay yerinde, kadını öldürdükten sonra intihar eden İ.E. ise hastanede öldü.

Hatice Çetinbaş (64): 6 Şubat 2020’de, Kartepe’de 24 Ocak günü evinde oğlu tarafından ölü bulunan Hatice Çetinbaş’ı öldürdükleri iddiasıyla R.K. ve Z.K. gözaltına alındı. R.K. ve Z.K.’nin kadını senet imzalatmak ve bileziklerini çalmak için darp ederek öldürdüğü iddia edildi.

Fatma D. (64): 14 Şubat 2020’de Kandıra’da E.D. (31) isimli erkek, annesi Fatma D.’yi evinde uyuduğu sırada tüfekle vurarak öldürdü. Kadın kaldırıldığı hastanede öldü, erkek gözaltına alındı. E.D.’nin “psikolojik sorunu” olduğu öne sürüldü.

Kiraz Yıldırım (36): 9 Nisan 2020’de Darıca’da, 43 yaşındaki Mustafa Y., eşi Kiraz Yıldırım’ı yaşadıkları evde öldürdü. Katil Mustafa Y. saatler sonra polis merkezine giderek teslim oldu

Özlem Güneş (39): 5 Eylül 2020’de İzmit’te Zülküf Güneş (40) isimli erkek, eşi Özlem Güneş’i boğarak öldürdü. Zülküf Güneş cesedin başında sabaha kadar bekledikten sonra polisi arayarak kendini ihbar etti, gözaltına alındı. Erkeğin kadını öldürmesindeki tartışmanın konusunun acı kahve olduğu ortaya çıktı. Şahsın, Özlem Güneş’i önceden birçok kez darp ettiği, kadının şikâyetçi olduğu açıklandı.

Serap Özkan (44): 13 Kasım 2020’de İzmit’te V.Ö. (54) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu eşi Serap Özkan ve oğlu Suat Özkan’ı (26) öldürdü. Erkek, Serap Özkan’ın annesi ve Suat Özkan ile birlikte yaşadığı eve gizlice girdi, Serap Özkan ile kavga etti ve yanında getirdiği pompalı tüfekle karsını ve oğlunu öldürdü. Erkek sonra intihar etti.

SEKS İŞÇİLİĞİNE ZORLANANLAR

-7 Ocak 2020’de Kocaeli’nde 3 kadını seks işçiliğine zorlayan 1 erkek gözaltına alındı.

-5 Şubat 2020’de Kocaeli’nde N.K. isimli erkek ve F.A. isimli kadın bir kadını seks işçiliğine zorladıkları için gözaltına alındı7 Şubat 2020’de Kocaeli’nde Gürcistan vatandaşı A.C. ve I.C. isimli iki erkek ve seks işçiliğine zorladıkları Gürcistan vatandaşı E.M. isimli kadın gözaltına alındı.

-17 Şubat 2020’de Kocaeli’nde F.K. isimli erkek Özbekistan vatandaşı S.D., G.B. ve F.M. isimli kadınları seks işçiliğine zorladığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Kadınların sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

-4 Eylül 2020’de Bursa Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuşla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmayla, 17 ayrı sosyal medya hesabından fuhuş için müşteri arandığını belirledi. Başlatılan teknik ve fiziki takip ile kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik Bursa'nın yanı sıra İstanbul ve Kocaeli’nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda zorla seks işçiliği yaptırılan 8 kadın kurtarıldı. 11 şüpheli, yakalanarak, gözaltına alındı.

-8 Eylül 2020’de Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler geçtiğimiz Cuma günü Bursa merkezli İstanbul, Kocaeli ve Antalya illerinde, zorla kadınları fuhşa zorlayan kişilere yönelik operasyon yaptı. 13 mağdur ve 59 müşterinin ifadesi alınarak çok sayıda farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda 8 kadın ve onları seks işçiliğine zorlayan 1’i İstanbul, 1’i Kocaeli, 1'i Antalya ve 12'si Bursa’da olmak üzere toplam 15 kişi gözaltına alındı.

-8 Eylül 2020’de Bursa, İstanbul, Antalya ve Kocaeli’nde 15 erkek, 13 kadını seks işçiliğine zorladıkları için gözaltına alındı. İçlerinden Kocaeli’nde gözaltına alınan E.D. isimli erkeğin, eşini seks işçiliğine zorladığı açıklandı

-10 Kasım 2020’de Yalova merkezli bir operasyonda Yalova, İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Balıkesir illerinde 19’u Türkiye vatandaşı olmayan 31 kadın ve onları seks işçiliğine zorlayan 16 kişi gözaltına alındı. Kaç kadının kaç erkeği seks işçiliğine zorladığı basına yansımadı.

ŞÜPHELİ ÖLÜMLER