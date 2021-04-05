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05 Nis 2021 - 20:01- Gündem G: 05 Nis 2021 - 20:06

Vaka sayısı açıklandı! Rakamlar korkutucu...

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 5 Nisan Pazartesi gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 193 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısında ise rekor artış sürüyor...

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Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Bugün toplam 245 bin 496 test yapıldı. Semptom gösteren bin 706 kişiyle birlikte toplam 42 bin 551 yeni vaka tespit edildi.

VEFAT SAYISI KORKUTUYOR

Tabloya göre son 24 saatte 193 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 32 bin 456’ya yükseldi. Bugün iyileşen 25 bin 627 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 130 bin 977’ye yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI 2 BİN 400’Ü AŞTI

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.1, toplam ağır hasta sayısının ise 2 bin 407 olduğu açıklandı. Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 55.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66.5 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 33 olarak duyuruldu.

DÜN 41 BİN 998 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 185 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 508 yeni hastayla birlikte toplam 41 bin 998 vakanın tespit edildiğini ve 22 bin 674 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

05 Nis 2021 - 20:01 - Gündem

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