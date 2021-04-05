MARİMDER’de görev dağılımı belli oldu

27 Mart 2021 tarihinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Sivil Toplum Kuruluşları toplantı salonunda Olağan Genel Kurulunu gerçekleştiren MARİMDER ( Marmara İş İnsanları ve Müteahhitler Derneği ) ilk Yönetim Kurulu Toplantısını icra etti.

GEDİKOĞLU GÜVEN TAZELEMİŞTİ.

27 Mart 2021 tarihinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Sivil Toplum Kuruluşları toplantı salonunda Olağan Genel Kurulda M. Zeki GEDİKOĞLU güven tazeleyerek tekrardan genel başkanlık görevine seçilmişti. Gedikoğlu’nun genel başkanlığının yanında 12 yönetim kurulu üyesi daha seçildi. Toplam 13 olan yönetim kurulu üyeliklerinin 12 sinin görev dağılımı ilk yönetim kurulu toplantısında netleşti.

YENİ İSİMLERLE KADRO GÜÇLENDİRİLDİ

2018 ila 2021 yılları arasında COVID 19 salgınına rağmen yaptığı çalışmalar ile dikkat çekmeyi başaran MARİMDER yeni hedeflere doğru kadrosunu daha da güçlendirdi. Gerek Uluslar arası işadamlarını ülkemize çeşitli organizasyonlar ile getirmeyi başaran gerekse de Yurtdışı organizasyonlara katılım sağlayarak ülkemizin ihracatına katkı sağlamaya gayret gösteren derneğin Olağan Genel Kurulda aldığı yetki ile Uluslar arası bir unvana sahip olması bekleniyor. Uluslar arası çalışmalara önem veren dernek yönetiminin Genel Kuruldan talep ettiği ve aldığı yetkiyle yeni üst kurul delegasyonu oluşturması ve yeni federasyonlara ve Konfederasyonlara üye olması bekleniyor. Yeni ve büyük hedefler belirleyen dernek yönetimi gücünü üyelerden oluşan komisyonlardan almayı hedefliyor. Tüm bu düşüncelerle, 31 Mart Salı günü gerçekleştirilen MARİMDER Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımı aşağıdaki gibi gerçekleştirilmiştir.

Yönetim Kurulu;

Genel Başkan : M. Zeki GEDİKOĞLU ( İnşaat Mühendisi, Müteahhit)

Genel Başkan Vekili : Osman KALKAN ( İş Güvenliği ve Gayrimenkul Değ.Uzmanı )

Genel Başkan Yardımcısı : Ramazan ÖZTÜRK ( Emekli Subay, Müteahhit )

Genel Başkan Yardımcısı : S. Eylül GÜRŞEN ( İş İnsanı, İktisatçı, Sosyolog )

Genel Sekreter : Yusuf KILIÇASLAN ( Mimar )

Muhasip : Deniz KOLO ( Mimar )

Veznedar : Havva DEMİR ( İş İnsanı, Müteahhit )

Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan : Ali UÇUM ( İş İnsanı, Sanayici )

İş İnsanları ve San. Sor. Başkan : Nevriye YILMAZ ( İş İnsanı, İnsan Kaynakları Uzmanı )

Müteahhitlerden Sor. Başkan : Güven BAHÇECİ ( Gayrimenkul Yat. Uzm. Sanatçı )

İç İlişkilerden Sorumlu Başkan : İsrafil KAMACI ( İş İnsanı, Reklamcı )

Sos. Kült. Ve Bas. Sor. Başkan : Deniz AKGÜL ( Yatırım Danışmanı, Gazeteci )

İl ve İlçe Teşk. Sor. Başkan : Serdar DEMİR ( İş İnsanı, İnsan Kaynakları Uzmanı )

Denetim Kurulu;

Başkan : Mustafa SEDEFOĞLU ( Dr. Öğretim Görevlisi, İşletmeci )

Katip : Neval KARARKUŞ ( İş İnsanı, Yatırım Danışmanı )

Katip : Mehmet ATİK ( İş İnsanı )